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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عاجل.. انهيار عقار بحدائق القبة وسقوط ضحايا ومصابين وإخلاء عقارات مجاورة 

انهيار عقار
انهيار عقار

فجعت منطقة حدائق القبة بالقاهرة بحادثة انهيار عقار مكون من 5 طوابق مما أدى لمصرع  5 أشخاص، وإصابة آخر وجارِ البحث عن سيدة أخرى أسفل حطام العقار.

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ارتفاع عدد ضحايا انهيار عقار رشيد المنهار لـ 4 وفيات و13 مصابا

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انتشال جثة جديدة من تحت أنقاض عقار رشيد

 وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان الحادث، عقب تلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق.

 انهيار عقار في حدائق القبة 

 وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين كما دفع الحى بمعدات لرفع الأنقاض.

وجاءت نتيجة الفحص المبدئى وفاة 5 أشخاص وإصابة آخر ويتم البحث عن سيدة، وتم نقلهم إلى المستشفى، وجارِ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة كما جرى إخلاء عقارين مجاورين لحين فحص سلامتهم.

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