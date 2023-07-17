أسماء حمزة.. أميرة العود السودانية (معلومات)

أسماء حمزة .. يحتفل محرك البحث العالمي "جوجل" اليوم الاثنين بالملحنة السودانية أسماء حمزة وذلك من خلال تغيير وجهته الرئيسية، ووضع صورة كاريكاتيرية لها احتفاءً بها.



كما عبرت صورة جوجل عن الملحنة أسماء حمزة من خلال رسم صورة لها وهي تمسك عودها ونوتتها الموسيقية.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن أسماء حمزة:

النشأة والميلاد

ولدت أسماء حمزة بشير في السودان عام 1936 م

وتعتبر حمزة من أوائل النساء اللواتي اقتحمن مجال الموسيقى والعزف والتلحين على مستوى العالم العربي وأفريقيا.

ولدت بمرض في أحبالها الصوتية منعها من الغناء.

جمعت بين العزف والموسيقى بإحترافية عالية.

لقبت حمزة بعاشقة الست أم كلثوم وأميرة العود

تأثرت بالفن والفنانين المصريين أمثال كوكب الشرق، ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ، وشادية، وغيرهم، وتتلمذ على يديها الموسيقار السوداني بشير عباس.

بداية الرحلة مع عزف العود



بدأت رحلتها مع عزف العود عام 1948 وأول أغنية قامت بتلحينها هي أغنية يا عيوني من ديوان الملاح التائه للشاعر المصري علي محمود طه في عام 1956.

العمل في سلاح الموسيقى



بدأت العمل في سلاح الموسيقى السودانية عام 1982، وأول عمل اشتهرت به كملحنة هو تلحينها لأغنية الزمن الطيب للشاعر السوداني سيف الدين الدسوقي وقامت بغنائها المطربة السودانية سمية حسن وكان ذلك عام 1983، وتلحينها لملحمة عَزة وعِزة

قدمت أكثر من 90 لحنًا على مدار عقود.

أنتجت أسماء حمزة ألحانا للعديد من الفنانين الموهوبين في العالم العربي.

أصبحت واحدة من أولى الملحنات في السودان.

الوفاة



توفيت حمزة يوم 21 مايو عام 2018