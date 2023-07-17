موعد التقديم في كلية الشرطة 2023.. يتصدر مؤشرات بحث جوجل عقب الإعلان عن الموعد الرسمي للتقديم حيث قرر رئيس أكاديمية الشرطة فتح باب التقديم لـ طلاب الثانوية العامة، دفعة 2022 يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023، ويستمر التقديم حتى يوم 10 أغسطس 2023.

شهادة الثانوية 2023

وبالنسبة لطلاب طلاب شهادة الثانوية 2023، طلبة الدور الثاني، حاملي شهادة الثانوية العامة من الخارج، الدبلومات الأجنبية، ومدارس المتفوقين يبدأ التقديم اعتبارا من يوم الخميس 10 أغسطس 2023، ويستمر حتى يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2023 المقبل.

كليات الحقوق

وفي ذات السياق يبدأ التقديم لحاملي شهادات كليات الحقوق ذكور وإناث، وبكالوريوس التربية الرياضية إناث للعام الحالي 2022، والحاصلين على المؤهلات الجامعية من بكالوريوس وليسانس وماجستير ودكتوراه، سيكون بدءا من 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر.

شروط التقديم في كلية الشرطة 2023 - 2024

أن يكون المتقدم لكلية الشرطة مصري الجنسية.

لا يزيد عمر المتقدم لكلية الشرطة عن 22 عام.

أن يكون المتقدم لكلية الشرطة حسن السيرة والسمعة.

اجتياز اختبارات اللياقة الصحية والبدنية.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية المقررة بتقديم كلية الشرطة.

أن يستوفي المتقدم شروط اللياقة الصحية والنفسية الخاصة بالـتقديم في كلية الشرطة.

ألا يكون المتقدم لكلية الشرطة قد سبق فصله من أي مؤسسة حكومية بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة.

ألا يكون المتقدم متزوجا خلال قيده بـ أكاديمية الشرطة ويمضي تعهد بذلك.

ألا يقل طول قامة المتقدم لكلية الشرطة عن 170 سم للذكور 155 سم للإناث.

أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي