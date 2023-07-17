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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أسماء حمزة.. جوجل يحتفي بالملحنة السودانية عاشقة أم كلثوم

الملحنة السودانية
الملحنة السودانية أسماء حمزة

أسماء حمزة.. يحتفل محرك البحث العالمي " جوجل" اليوم الاثنين بالملحنة السودانية أسماء حمزة وذلك من خلال تغيير وجهته الرئيسية، ووضع صورة كاريكاتيرية لها احتفاءًا بها.  

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الملحنة أسماء حمزة

كما عبرت صورة جوجل عن الملحنة أسماء حمزة من خلال رسم صورة لها وهي تمسك عودها ونوتتها الموسيقية.

مجال الموسيقى 


وتعتبر حمزة من أوائل النساء اللواتي اقتحمن مجال الموسيقى والعزف والتلحين على مستوى العالم العربي وأفريقيا، وجمعت بين‬‭ ‬والعزف والموسيقى بإحترافية عالية.
وقد لقبت حمزة بعاشقة الست أم كلثوم وأميرة العود، حيث تأثرت بالفن والفنانين المصريين أمثال كوكب الشرق، ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ، وشادية، وغيرهم، وتتلمذ على يديها الموسيقار السوداني بشير عباس.  

بداية العمل مع عزف العود 

وقد بدأت رحلتها مع عزف العود عام 1948 وأول أغنية قامت بتلحينها هي أغنية يا عيوني من ديوان الملاح التائه للشاعر المصري علي محمود طه في عام 1956.

بداية العمل في سلاح الموسيقى 

وبدأت العمل في سلاح الموسيقى السودانية عام 1982، وأول عمل اشتهرت به كملحنة هو تلحينها لأغنية الزمن الطيب للشاعر السوداني سيف الدين الدسوقي وقامت بغنائها المطربة السودانية سمية حسن وكان ذلك عام 1983، وتلحينها لملحمة عَزة وعِزة.

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