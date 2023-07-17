الفرق بين البر والإحسان

الإحسان في الإسلام نوعان ، إحسان في عبادة الله وهى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، وإحسان في حقوق العباد وهو فعل الخير وإتقان العمل الذي تقوم به وبذل الجهد ليصبح على أكمل وجه.

أما البر إصطلاحا فكما قال عنه المناوي : " التوسع في فعل الخير " ، أي إن البر هو توسع في الإحسان ، إذا فالبر أكثر من الإحسان ، لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين وليس بالإحسان إليهما ، وبر الوالدين والإحسان إليهما من أعلى درجات البر والإحسان التي ينال بها المرء الاجر والتوفيق في الدارين ، الدنيا والآخرة.

باب بر الوالدين

ويدخل في باب بر الوالدين كل ما يجب عمله من رعاية وعناية ، ويؤكد ذلك أنه سبحانه وتعالى قرن عبادته ببر الوالدين والإحسان إليهما في أكثر من موضع ، وذلك تعظيماً لذلك العمل ، يقول تعالى: " وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا " ، ويقول جل وعلا : " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا " ، وفي موضع آخر " واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا.

وفي الحديث الشريف ، عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : " أي العمل أحب إلي الله ؟ ، قال : "الصلاة على وقتها " ، قلت : " ثم أي ؟ ، قال : "ثم بر الوالدين " ، قلت : " ثم أي ؟ "، قال : " الجهاد في سبيل الله " ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رغم انفه ، رغم انفه ، رغم انفه " ، قيل : " من يا رسول الله ؟ " ، قال: " من أدرك والديه عند الكبر أحدهما او كليهما ثم لم يدخل الجنة ".

إذا فهو أمر رباني " ووصينا الإنسان بوالديه حسنا" ، كما إنه واجب إنساني وطريقة من طرق الوفاء ، فإذا كان من الواجب على الإنسان أن يشكر من ساعده ، إذا فالوالدين أحق الناس بالشكر لما قدماه من تفاني في العطاء لأبنائهم ، فذلك البر وذاك الإحسان هو من حقوقهما ، ومن الحقوق الواردة في القرآن الكريم لهما هى التواضع لهما ، يقول تعالى : " اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا" ، ومن حقوقهما ايضاً إحسان التعامل معهما يقول تعالى : " وصاحبهما في الدنيا معروفا " ، وكذلك إستعمال أعذب الألفاظ خاصة في مرحلة الشيخوخة ، قال تعالي : " فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما " ، وأمرنا سبحانه بالدعاء لهما في قوله تعالى : " رب اغفر لي ولوالدي " ، وعدم مجادلتهما ، يقول جل وعلا : " وإن جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا" ، وغيرها فطاعتهما واجبة والانفاق وخفض الصوت ودوام صلتهما في حياتهما وصلة من كانوا يصلون بعد موتهما ، عن اسماء بنت أبي بكر : " قدمت على أميروهى مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم فإستفتيت رسول الله فقلت : " يا رسول الله قدمت على امي وهى راغبة فأصل أمي ؟ ، قال : " صلي أمك".