عاجل
مواعيد وهيمة لاختبار القدرات بكلية تربية رياضية بنات بجامعة حلوان
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الفرق بين البر والإحسان

الاحسان
الاحسان

الإحسان في الإسلام نوعان ، إحسان في عبادة الله وهى أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، وإحسان في حقوق العباد وهو فعل الخير وإتقان العمل الذي تقوم به وبذل الجهد ليصبح على أكمل وجه.

 

أما البر إصطلاحا فكما قال عنه المناوي : " التوسع في فعل الخير " ، أي إن البر هو توسع في الإحسان ، إذا فالبر أكثر من الإحسان ، لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين وليس بالإحسان إليهما ، وبر الوالدين والإحسان إليهما من أعلى درجات البر والإحسان التي ينال بها المرء الاجر والتوفيق في الدارين ، الدنيا والآخرة.

باب بر الوالدين 

ويدخل في باب بر الوالدين كل ما يجب عمله من رعاية وعناية ، ويؤكد ذلك أنه سبحانه وتعالى قرن عبادته ببر الوالدين والإحسان إليهما في أكثر من موضع ، وذلك تعظيماً لذلك العمل ، يقول تعالى: " وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا " ، ويقول جل وعلا : " وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا " ، وفي موضع آخر " واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا.

txt

فضل دعاء الوالدين لأبنائهما

وفي الحديث الشريف ، عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم : " أي العمل أحب إلي الله ؟ ، قال : "الصلاة على وقتها " ، قلت : " ثم أي ؟ ، قال : "ثم بر الوالدين " ، قلت : " ثم أي ؟ "، قال : " الجهاد في سبيل الله " ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " رغم انفه ، رغم انفه ، رغم انفه " ، قيل : " من يا رسول الله ؟ " ، قال: " من أدرك والديه عند الكبر أحدهما او كليهما ثم لم يدخل الجنة ".

إذا فهو أمر رباني " ووصينا الإنسان بوالديه حسنا" ، كما إنه واجب إنساني وطريقة من طرق الوفاء ، فإذا كان من الواجب على الإنسان أن يشكر من ساعده ، إذا فالوالدين أحق الناس بالشكر لما قدماه من تفاني في العطاء لأبنائهم ، فذلك البر وذاك الإحسان هو من حقوقهما ، ومن الحقوق الواردة في القرآن الكريم لهما هى التواضع لهما ، يقول تعالى : " اخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا" ، ومن حقوقهما ايضاً إحسان التعامل معهما يقول تعالى : " وصاحبهما في الدنيا معروفا " ، وكذلك إستعمال أعذب الألفاظ خاصة في مرحلة الشيخوخة ، قال تعالي : " فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما " ، وأمرنا سبحانه بالدعاء لهما في قوله تعالى : " رب اغفر لي ولوالدي " ، وعدم مجادلتهما ، يقول جل وعلا : " وإن جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا" ، وغيرها فطاعتهما واجبة والانفاق وخفض الصوت ودوام صلتهما في حياتهما وصلة من كانوا يصلون بعد موتهما ، عن اسماء بنت أبي بكر : " قدمت على أميروهى مشركة في عهد قريش إذ عاهدهم فإستفتيت رسول الله فقلت : " يا رسول الله قدمت على امي وهى راغبة فأصل أمي ؟ ، قال : " صلي أمك".

txt

منى عبد الراضي: الولاية تشاركية بين الوالدين

مواد متعلقة

الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافي في 26 محافظة تحت عنوان "حق الوالدين"

بر الوالدين في المسجد الحرام.. مشهد تكرر لمعتمر يحمل والدته

ندوة عن بر الوالدين بكلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم

حكم طاعة الوالدين في الأمر بطلاق الزوجة
الجريدة الورقية