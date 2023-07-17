بوسكيتس.. جاهز لتحقيق انجاز مع انتر ميامي الأمريكي

أعلن إنتر ميامي الأميركي الكروي تعاقده معمع سيرجيو بوسكيتس بعقد حتى 2025 بعقد حتى 2025 .

وخطف إنتر ميامي الأضواء هذا الصيف عندما أعلن التعاقد مع ليونيل ميسي، بعد مسيرة حافلة لقائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم، وقبل التأكيد على وجوده إلى جوار بوسكيتس مرة أخرى.

وقال إنتر ميامي بموقعه على الإنترنت إن بوسكيتس، الفائز بكأس العالم مع إسبانيا وقائد برشلونة السابق، من أبرز لاعبي خط الوسط على الإطلاق وسيلتحق بالتشكيلة في الأيام المقبلة.

وقال بوسكيتس: هذه فرصة استثنائية ورائعة وأنا متحمس للتجربة، أتطلع إلى هذه الخطوة في مسيرتي مع إنتر ميامي، لا أستطيع الانتظار حتى أحقق النجاح الذي يتطلع إليه هذا النادي.

وكان بوسكيتس (35 عاما) قد أعلن في مايو الماضي نهاية علاقته مع برشلونة بعد 15 موسما عقب التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وساعد بوسكيتس برشلونة في الفوز بـ9 ألقاب للدوري و7 ألقاب لكأس الملك وثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا و3 ألقاب لكأس العالم للأندية خلال 721 مباراة مع النادي.

كان إنتر ميامي قد أعلن قبل أقل من شهر واحد في فيديو تشويقي الارتباط مع بوسكيتس لكن دون الكشف عن أي تفاصيل.