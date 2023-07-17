اليوم.. محاكمة طبيب وآخرين بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية

تنظر محكمة الجنايات، اليوم الاثنين، محاكمة طبيب تحاليل ومالك معامل للتحاليل الطبية، و3 آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بتكوين تنظيم إجرامي تخصص في تجارة الأعضاء البشرية، وذلك باستقطاب الشباب الذي يمر بظروف مادية طاحنة وإقناعه ببيع كليته، ومن ثم بيعها مقابل مبالغ مالية.

اعترف المتهم الثاني في القضية، بالتحقيقات، باشتراكه والمتهمين الثالث والرابع في استقطاب الشباب ممن يمرون بأزمات مالية، وإقناعهم في التصرف في أحد أعضاء جسدهم -الكلى- على أن يتحصل على مبلغ مالي نظير ذلك.

وأضاف أنه تمكن من استقطاب اثنين من الضحايا نظير مبلغ مالي وقدره 2000 جنيه نظير كل حالة يستقطبها.

كما اعترف المتهم الثالث بمشاركة المتهم الثاني في تجارة الأعضاء البشرية والسير مع المجني عليهم في الإجراءات الطبية والحكومية التي يتم إبلاغه بها عن طريق المتهم الأول، حتى إتمام العملية الجراحية.

ووجّهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهمة تأسيس وإدارة المتهم الأول جماعة إجرامية منظمة لأغراض الإتجار بالبشر داخل البلاد تستهدف ارتكاب نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وانضم المتهمون من الثاني وحتى الرابع تحقيقا لأغراضها، متعاملين في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهم، وذلك بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيواءهم، وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية -كُلاهم- مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم.