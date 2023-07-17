الداخلية تكشف تفاصيل اصطدام سيدة في الدقي بسيارة ميكروباص

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، متضمنًا الإدعاء بقيام سيارة «ميكروباص» «غير محددة» بالإصطدام بإحدى السيدات بمنطقة الدقى بالجيزة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ (14) الجارى تبلغ لقسم شرطة الدقى من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من قائد سيارة «ميكروباص» لقيامه بالإصطدام بها وإحداث إصابتها، وذلك حال تواجدها بدائرة القسم، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة

وتبين أنه (سائق- مقيم بدائرة القسم) وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.