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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن المرض الغامض بمحافظة قنا

عمرو قنديل، مساعد
عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لـ الطب الوقائي

كشف عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لـ الطب الوقائي، عن حقيقة ظهور مرض غريب في قنا، قائلا:" الأعراض متشابهة للغاية مع العديد من الأمراض، سواء حمى الضنك أو غيرها، شيرا إلى أنه تم أخذ عينات من المياه، وعينات دم من المرضى لفحصها.

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مستشار الرئيس يتحدث عن تفاصيل انتشار مرض غريب في قنا

 الحالات المصابة تتراوح اعراضها من بسيطة إلى متوسطة

وأضاف "عمرو قنديل" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم  الحالات المصابة تتراوح اعراضها من بسيطة إلى متوسطة، وعدد المصابين يقارب الـ 200 مصاب.

وتابع: "الوزارة ستتخذ إجراءات وستعمل على علاج الحالات، وفور ظهور نتيجة العينات، سيتم تحديد المرض، والإعلان عنه، منوها بأنه يتم متابعة الوضع الصحي وتوفير كافة يبل الوقاية والحماية.

وأردف:"المرض مش جاي من سفاجا، والوضع تحت السيطرة..ولا يوجد حجر أو منع للخروج من القرية".

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