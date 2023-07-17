الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد المنستيري يستعد لمواجهة الزمالك بـ 9 صفقات جدد

الاتحاد المنستيري
الاتحاد المنستيري

أكد أمير حيزم الأمين العام للاتحاد المنستيري التونسي، أن النادي ضم 9 صفقات جديدة استعدادا للبطولة العربية.

إقرأ أيضًا..

txt

مدرب فاركو: نجحنا في إستغلال المساحات بخط دفاع الزمالك

txt

الزمالك راحة 5 أيام بعد التعادل مع فاركو في الدوري


قال أمير حيزم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بدأنا الاستعداد للبطولة العربية منذ أسبوع ونسعى للظهور بصورة طيبة". 
وأضاف: "سوف نتجه للسعودية يوم 23 يوليو الجاري، استعدادا لخوض منافسات البطولة العربية." 
وعن مواجهة الزمالك قال: "الزمالك فريق كبير ومواجهته ستكون مكشوفة للجهاز الفني، وفريقنا يملك عناصر جديدة في البطولة العربية، والفريق ضم 9 لاعبين جدد استعدادا للبطولة العربية". 
واختتم: "التحقيقات التي تم إجراؤها على هامش مباراة الصفاقسي لن تؤثر على الإطلاق على اللاعبين"
 

 

الزمالك يتعادل مع فاركو بالجولة الأخيرة بالدوري 

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباريات الدوري الممتاز بالتعادل مع فاركو بهدفين لمثلهم في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من عمر المسابقة.الاتحاد المنستيري: سنواجه الزمالك بـ 9 صفقات جدد

مواد متعلقة

الزمالك راحة 5 أيام بعد التعادل مع فاركو في الدوري

ميدو يكشف مستقبل أوسوريو مع الزمالك

الزمالك ينهي الموسم بتعادل مع فاركو في الدوري المصري

الزمالك ينهي الشوط الأول بثنائية في شباك فاركو

زيزو والجزيري يقودان تشكيل الزمالك الرسمي أمام فاركو بالدوري

كريستيانو رونالدو أمام الزمالك.. موعد مباراة النصر والأبيض المرتقبة بالبطولة العربية

غيابات الزمالك عن مباراة فاركو..شيكابالا وفتوح

الجريدة الورقية