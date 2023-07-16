الرضاعة الطبيعية تؤثر على نمو دماغ الطفل.. دراسة تكشف مفاجأة

تتطور أدمغة الأطفال بسرعة من سن الولادة وحتى سن الثالثة، ويؤثر نمو الدماغ على جميع مجالات نمو الطفل.

هناك أربعة مجالات رئيسية للتطور: الحركة (الجسدية) ، واللغة والتواصل ، والاجتماعية والعاطفية ، والمعرفية، وتطور الدماغ جزء من التطور المعرفي. يصف التطور المعرفي كيف ينمو ذكاء الطفل ، ويتضمن مهارات التفكير والتعلم وحل المشكلات، وتؤثر هذه المهارات على جميع مجالات التنمية الأخرى.

وكشفت العديد من الدراسات إلى أن الأطفال الذين تلقوا رضاعة طبيعية في الصغر لديهم ذكاء عالى، مقارنة بذوي الرضاعة الصناعية، وظل الباحثون متحيرون في سبب تميز حليب الأم، لكن دراسة حديثة كشفت وجود مادة في حليب الأم دون غيره تعمل على بناء الدماغ في المراحل الأولى من نموها بعد ولادة الطفل.

أجرى فريق من جامعة ييل، تحليلا لحليب أمهات من المكسيك وأمريكا والصين؛ لمعرفة أي المكونات لها تأثير على الدماغ.

وجد الفريق أن حليب الأم يحوي جزيئات منجلية تسمى "المايتو إنستول"، لها قدرة عالية على عمل المواد اللازمة للاتصالات بين أعصاب الدماغ، والتي تشهد مرحلة التكوين في الـ٦ شهور الأولى من عمر الطفل.

وأضافت الدراسة أن النظام الغذائي الجيد للأم في تلك المرحلة يتحكم في نسبة تلك المادة، ما يعني ضرورة الاهتمام بالتغذية.

وحاول الفريق معرفة دور مواد أخرى بحليب الأم في استكمال نمو الدماغ في الـ٦ أشهر التالية من فترة الرضاعة، والتي تشهد التعديلات على النظام العصبي بعد تكونه.