مضغ العلكة تقلل من الدهون في الوجه.. دراسة توضح

عادة ما تكون زيادة الدهون في الوجه بسبب زيادة الوزن، قد يكون أيضًا نتيجة احتباس الماء ، مما قد يجعل الوجه يبدو منتفخًا أو منتفخًا، ويمكن أن يساعد إجراء تغييرات على النظام الغذائي ونمط حياة الشخص في دعم إدارة الوزن ومنع الدهون الزائدة في الوجه.

وكشفت دراسة حديثة نشرت من قبل المكتبة الوطنية للطب، أن مضغ العلكة يمكن أن يقوي عضلات الخدين واللسان، ولن يؤثر على خط الفك، حيث يعتقدون أن مضغ العلكة يمكن أن يقلل دهون الوجه، حيث إنه يجهد بعض العضلات في الفم.

قال الدكتور بالدكتور أجاي أجروال مدير الطب الباطني في جامعة كاليفورنيا: "ينطوي مضغ العلكة على الكثير من الحركة؛ لذلك يمكنها أن تشغل عضلات وجهك وفكك، ويقوم في المقام الأول بتمرين العضلات المشاركة في المضغ مما يساهم في تماسك العضلات بشكل عام في تلك المنطقة، ولكن مضغ العلكة لا يساعد في التخلص من دهون الوجه".

مخاطر مضغ العلكة

يمكن أن يؤدي مضغ العلكة إلى إجهاد عضلات وجهك؛ بسبب إرهاقها مما يؤدي إلى الشعور بالضيق والألم وأحيانًا الصداع.

عندما تمضغ العلكة بشكل متكرر فإنك تبتلع كميات زائدة من الهواء ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الانتفاخ وعسر الهضم.

تحتوي بعض أنواع العلكة الخالية من السكر على مواد تحلية صناعية مثل السوربيتول أو المانيتول، يمكن أن يكون لها تأثيرا ملينا وتسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لدى بعض الأشخاص.

إذا لم يجري التخلص من العلكة بشكل صحيح، قد تتسبب في الاختناق.