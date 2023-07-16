كمية السكر المسموح بها في اليوم دون أي عواقب على الجسم

كشفت الدكتورة ناديجدا تشيرنيشوفا، عن أن الشخص السليم يمكنه تناول ما لايزيد عن 25 جرام من السكر في اليوم دون أي عواقب على الجسم.

وتشير الطبيبة، إلى أن السكر مصدر سريع للحصول على الطاقة، لذلك يمكن تناول أي شيء من السكر في حالة العمل الفكري المكثف. ولكن من جانب آخر لا تنصح بتناول الكثير من السكر.

وتقول: "إن كمية السكر التي يمكن للشخص السليم تناولها في اليوم هي 5-6 ملاعق شاي (25 غرام). ولكن عموما من الأفضل تناول كمية أقل منها".

ووفقا لها، تؤدي زيادة كمية السكر في النظام الغذائي إلى مشكلات صحية- زيادة الوزن، زيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، أمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم السكر الالتهابات في الجسم بما فيها تلك التي تحدث في البطانة الداخلية للأوعية الدموية، ما يؤدي في النهاية إلى تراكم اللويحات فيها وتصلب الشرايين.

