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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين من الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أربعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 

 

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وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال شابين من مُحافظتي "طولكرم" و"قلقيلية" الواقعتين شمال غرب الضفة الغربية.. مضيفة أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل فلسطيني سبق أن جرى اعتقاله في وقت سابق اليوم، واعتقلت والده وزوجته، في مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية المحتلة. 

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سلمت أشقاء الأسير المعتقل بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وفي سياق متصل أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، فلسطينيًا على هدم منزله ذاتيا في حي "وادي حلوة" في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة. 

وكانت محكمة الاحتلال في القدس، أصدرت قرارا بإخلاء المنزل، وهدمه على نفقة صاحبه، أو أن يتحمل نفقات الهدم في حال هدمه الاحتلال، بحجة عدم الترخيص.

وتفرض سلطات الاحتلال رسوم هدم باهظة على ملاك المنازل حال قيامها هي بهدم المنازل وعدم هدمهم لها ذاتيًا.

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