كوكا يعلق على فوزه بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والمقاولون

عبر أحمد نبيل كوكا نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته البالغة بحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام المقاولون ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزاً كبيراً على المقاولون بأربعة أهداف مقابل هدف اكد بها جدارته بحصد لقب الدوري.

وقال كوكا في تصريحات عبر قناة “ الأهلي ”: “ أقاتل دائماً عندما أحصل على فرصة المشاركة مع الفريق لإثبات نفسي ”.

وتابع: “ صناعة الهدف الأول لديانج جاء بتوفيق من الله، أبذل أقصى مجهود لدي وهو أمر طبيعي لانني العب في النادي الأهلي ”.

وعن تأهل منتخب مصر الاولمبي للأولمبياد قال كوكا: “ كنا واثقين من أنفسنا خلال البطولة وحققنا انجازاً جيداً، لكن في المباراة النهائية لعبنا في أجواء وظروف مختلفة ”.