وكيل صحة الشرقية يهنئ خالد صفوت لفوزه نقيبا لأطباء المحافظة بالتزكية

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والعاملون بمديرية الشئون الصحية، التهنئة للدكتور خالد صفوت، لفوزه نقيباً لأطباء الشرقية بالتزكية بإنتخابات النقابة، متمنين له دوام التوفيق والتقدم والرقي.

جاء ذلك بعد أن أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة أطباء الشرقية، نتيجة الإنتخابات بفوز الدكتور خالد صفوت بمقعد نقيب أطباء الشرقية بالتزكية، لفترة ثانية على التوالي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ثقته فى الاختيار الأمثل للأطباء في من يمثلهم في انتخابات النقابة العامة، والنقابة الفرعية بالشرقية، مثمنا الدور الهام الذي تقوم به النقابة سواء في المشاركة في القضايا القومية، أو الإرتقاء بمستوى مهنة الطب، ورفع كفاءة التدريب والتعليم الطبي، بجانب الدفاع عن حقوق المهنة ورعاية أعضائها، وأيضاً متابعة أداء الأطباء لواجباتهم، وتوفير الخدمة الميسرة للمواطنين.

وأشاد بالعلاقات القوية والتعاون المثمر والوثيق بين مديرية الشئون الصحية بالشرقية ونقابة الأطباء، في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بالمحافظة.