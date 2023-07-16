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الأحد 16 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية

فيضانات كوريا الجنوبية
فيضانات كوريا الجنوبية

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في كوريا الجنوبية إلى 37 قتيلا، و9 مفقودين في جميع أنحاء البلاد.

 

وقالت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية -حسبما نقلت قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم الأحد - إن مئات عمال الإنقاذ يكافحون للوصول إلى أكثر من 10 سيارات وعدد غير معروف من الأشخاص المحاصرين داخل نفق تحت الأرض بطول 430 مترًا في مدينة تشونجو بمحافظة تشنجتشونج الشمالية وسط البلاد.

 

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وأضافت الوزارة أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص من حافلة في النفق أمس، واستخراج 9 جثامين من الموقع، مع وجود غواصين يعملون على مدار الساعة ويبحثون عن المزيد من الضحايا، حيث غمرت المياه النفق صباح أمس بعد أن اجتاحته مياه الفيضانات بسرعة كبيرة أدى إلى عدم تمكن المركبات الموجودة بداخله من الفرار.

 

 

وتشهد كوريا الجنوبية ذروة موسم الأمطار الموسمية الصيفية، حيث هطلت أمطار غزيرة خلال الأيام الأربعة الماضية، ما تسبب في فيضان سد كبير.

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