رسمياً.. إنتر ميامي يعلن التعاقد مع بوسكيتس

أعلن نادي انتر ميامي الأمريكي رسمياً تعاقده مع النجم الإسبني سيرجيو بوسكيتس في صفقة إنتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق برشلونة الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لأنتر ميامي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” خبر توقيع عقود بوسكيتس بشكل رسمي بعدما تم التاكيد في وقت سابق على انضمام الاعب لمرافقة زميله السابق ليونيل ميسي في انتر ميامي.

ويمتد تعاقد سيرجيو بوسكيتس مع ناديه الأمريكي الجديد حتى نهاية موسم 2024 - 2025 وهي نفس مدة عقد ليونيل ميسي .

روميو بديلاً لبوسكيتس في برشلونة

على جانب آخر حدد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بديل سيرجيو بوسكيتس قائد الفريق السابق، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

وأتم برشلونة اتفاقه رسميًا على كافة الشروط لضم أوريول روميو لاعب جيرونا، ويقترب البلوجرانا من حسم الاتفاق النهائي مع الفريق الإسباني لضم صاحب الـ31 عامًا.

ينتهي عقد أوريول روميو مع جيرونا في 30 يونيو من عام 2025، ويتبقى له موسمين على انتهاء عقده، ويرغب البلوجرانا في ضم اللاعب ليكون بديل لبوسكيتس المنتقل للدوري الأمريكي.