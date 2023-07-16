من هو ترافيس سكوت؟.. مثير للجدل وانتهاكات وقضايا عنف

بعد الإعلان عن إحياء مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت لحفل غنائي بمنطقة الأهرامات، ونفاذ تذاكر الحضور، وخروج حملات الانتقاد على هذا المطرب الأمريكي، نظرًا لعدد من المأخذ والانتهاكات والقضايا المتورط بها، ويتساءل الجميع عن اسم (Travis Scott).

من هو مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت؟

مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت، هو مغني ومنتج موسيقي أمريكي ولد في 30 أبريل 1992 في هيوستن بولاية تكساس.

واستخدم "Travis Scott" كاسم مسرحي في بداية مسيرته، وبدأ سكوت مسيرته الموسيقية في عام 2008 كمنتج للموسيقى وكان يعمل مع فنانين مثل Kanye West وJay-Z و Rihanna.

يقيم الآن بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وفاز بجائزة بيلبورد الموسيقية وجائزة جرامي اللاتينية.

أصدر العديد من الألبومات الناجحة مثل "Rodeo" و "Birds in the Trap Sing McKnight" و "Astroworld" و "Jackboys".

وحقق سكوت شهرة واسعة في صناعة الموسيقى الهيب هوب والبوب، ويشتهر سكوت بأدائه وحضوره المسرحي القوي والمثير للجدل، وقد قام بالعديد من الجولات الفنية الناجحة والحفلات الكبرى في جميع أنحاء العالم.

ما هي القضايا التي تورط بها ترافيس سكوت؟

ــ تورط سكوت في العديد من الأحداث المثيرة للجدل، مثل حادثة إنهاء حياة 8 أشخاص في حفله في هيوستن عام 2021.

ــ جدلاً واسعًا حول سلامة الحفلات الكبرى والأمان في حفلاته الغنائية، وتعرض للانتقادات بسبب استخدامه لأغاني الراب التي تحتوي على كلمات غير لائقة.

ــ تعرض لاتهام مجموعة من المشجعين بالتحريض على العنف خلال حفله في مدينة نافارا في ولاية كاليفورنيا في عام 2017، وكان سكوت في هذا الحفل قام بإشعال فرقة من المعجبين وأعطى أوامر لهم بالقفز من فوق المنصة والتدافع على بعضهم البعض.

ــ اتهمته الممثلة الأمريكية الشهيرة روبي روز بالاعتداء عليها خلال حفل في لوس أنجلوس من عام 2017

ــ قام سكوت في أحد المهرجانات الموسيقية بالاعتداء على حارس أمن في المهرجان، عام 2019.

ــ أثار الجدل بسبب إحياء حفل غنائي دون اتخاذ تدابير الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وانتهاكه لقواعد الحجر الصحي.

ورغم هذه الانتهاكات، مازال ترافيس سكوت محبوباً لدى العديد من الجماهير، ولكن يواجه انتقادات وجدلًا دائمًا بسبب بعض سلوكياته وأحداثه المثيرة للجدل.