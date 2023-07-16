مناورات مشتركة بين الصين و روسيا في بحر اليابان

انطلقت 5 سفن تابعة لجيش التحرير الصيني من ميناء تشينغداو لإجراء مناورات "الشمال. التفاعل -2023" المشتركة مع روسيا، والتي ستقام في بحر اليابان.

وتتكون السفن من مدمرتي "كيكيهار" و"غوييانغ" المزودة بصواريخ موجهة، وسفينتي الدوريات الصاروخية "تساوتشوانغ" و"ريتشاو"، وسفينة الإمداد "يايهو" التي تحمل 4 مروحيات.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية، أمس السبت، أن القوات الروسية والصينة ستجريان قريبا تدريبات "الشمال. التفاعل - 2023".

وأشارت إلى أن هدفهما سيكون "الحفاظ على أمن القنوات البحرية الاستراتيجية، وتعزيز مستوى التنسيق الاستراتيجي بين القوات الصينية والروسية، وزيادة القدرة على الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بشكل مشترك والاستجابة للتحديات الأمنية المختلفة.