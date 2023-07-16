المطلقة وأولادها.. ومصاعب الحياة

«نسمة الطوخى عبدالحميد» مطلقة منذ عدة شهور، رحل الزوج وترك طفلين فى مواجهة ظروف الحياة القاسية، وتتطلب نفقات كبيرة للطعام والملبس والعلاج وتعليم الابناء للعبور بهم إلى بر الامان، الاطفال هم «أحمد»13 عامًا طالب فى الصف الثانى الاعدادى، و«سيف» 10 سنوات طالب فى الصف الرابع الابتدائى، ويعانى من مرض تبول لا إرادى، والابناء مهددون بترك المدرسة بسبب ظروف الاسرة المالية الصعبة.

الأم واطفالها فى حاجة إلى مساعدة مالية عاجلة لمواجهة مصاعب الحياة ونفقات الطعام والعلاج وتعليم الابناء، وسداد إيجار السكن والكهرباء والماء التى تتجاوز اجمالى 1500 جنيه شهريا، ومصاريف الدواء، وكثرة أعباء الحياه وغلاء المعيشة.

ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، وتناشد «الام» وزارة التضامن الاجتماعى بالموافقة على صرف معاش استثنائى لها، يعينها على مصروفات الأبناء، حيث فشلت فى الحصول على نفقه للابناء حتى الان، والأم لا تمتلك نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية من مأكل وملبس.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إنقاذ أطفالها من الضياع وسط دوامة الحياة بعد رحيل العائل الوحيد لهم، وتطلب تقديم مساعدة مالية عاجلة تعينهم على نفقات الحياة وتعليم الأبناء ومصروفات الدراسة.

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