حقن خلايا البنكرياس.. أمل جديد لمرضى السكر

يُعد مرض السكر واحدًا من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا بين البالغين، وكل عام ترتفع نسب الاصابة عدة ملايين جديدة عالميا.

ويمكن للإصابة أن تحدث فى أى وقت أثناء الطفولة، مرض السكر المعتمد على العلاج بالانسولين «النوع الاول»، حتى فى مرحلة الرضاعة، ولكنها عادةً تحدث عند الطفولة فى المرحلة بين 4-6 سنوات، أو المرحلة بين 10-14 سنة، وكذلك تحدث لدى البالغين، ونسبة أكبر بعد سن الاربعين، مرض السكر المعتمد على العلاج بالاقراص «النوع الثاني».

وكشف الدكتور صفا رفعت عبدالمنعم أستاذ أمراض الباطنة واستشارى أمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء عن أحدث علاجات مرض السكر من النوع الأول، هو حقن خلايا بنكرياس من أشخاص متطوعين عن طريق الوريد البابى للمريض، ثم تقوم هذه الخلايا بالتكاثر ذاتيا، وتعوض المريض نقص الانسولين الذى تسبب له فى مرض السكر، ولكن يعيب هذه الحقن ارتفاع الثمن المتوقع عند طرحها فى الأسواق، حيث إنها لم تطرح فى الأسواق حتى الأن، بجانب أن المريض يجب أن يتناول معها أدوية مثبطة للمناعة حتى لا يقوم الجسم بطردها.

ويوضح الدكتور صفا رفعت عبدالمنعم: أما بالنسبة لمرض السكر من النوع الثانى، فإن آخر علاجاته، هى الأقراص التى تقوم بالتخلص من السكر الزائد فى الدم عن طريق البول، وهذه المجموعة الدوائية أثبتت كفاءة كبيرة فى تخفيض مستوى السكر، وكذلك فى حماية القلب والكليتين، وكذلك هناك الحقن الأسبوعية أو الأقراص اليومية التى تقوم بانقاص الوزن وتخفيض مستوى السكر، ولكن يعيب هذه المجموعة الدوائية ارتفاع أسعارها.

وينصح الدكتور صفا رفعت عبدالمنعم، مرضى السكر بعدم استخدام أى مُحليات بديلة للسكر تحتوى على مادة الأسبرتام، وذلك بعد أن حذرت منظمة الصحة العالمية من أن هذه المادة قد تكون مسببة للسرطان.

ويوضح أن بدائل السكر الأخرى مثل الفراكتوز والسكرالوز والاستيفيا، مازالت فى المنطقة الآمنة و يمكن استخدامها.

والجدير بالذكر أن مرض السكر الاكثر شيوعا فى العالم، وتقع مصر ضمن قائمة الدول المرتفعة الاصابة، وهذا يعود إلى بعض العادات الغذائية الخاطئة وأسلوب الحياة غير الصحى، مما ساعد على انتشار السمنة وبالتالى الاصابة بمرض السكر.

وأوضح الدكتور صفا رفعت عبدالمنعم: تندرج معظم حالات مرض السكر تحت نوعين رئيسيين (السكر من النوع الاول، والسكر من النوع الثاني)، ويطلق على النوع الاول المعتمد على الانسولين، وذلك لان السبب الرئيسى فى حدوثه هو نقص إفراز هرمون الانسولين المسؤول عن تخلص الجسم من الكربوهيدرات أو المواد السكرية الزائدة، أما السكر من النوع الثانى ويطلق عليه مرض السكر غير المعتمد على الانسولين، فيكون إفراز الانسولين فيه أقرب إلى الطبيعى، ولكن تكون هناك مقاومة من الجسم لعمل هرمون الانسولين، مما ينتج عنه ارتفاع فى نسبة السكر فى الدم.

وأوضح الدكتور صفا رفعت عبدالمنعم، أن الجانب الوراثى فى هذا النوع من السكر ليس قويا، بل هو أقوى فى مرض السكر من النوع الثانى، ويكون علاج مرض السكر من النوع الاول لدى الاطفال، عن طريق حقن الانسولين فقط، وهناك تجارب كثيرة بالفترة الاخيرة أوشكت أن تكون فى حيز التنفيذ، بزراعة خلايا البنكرياس لدى الاطفال المصابين بمرض السكر من النوع الاول، ونأمل تنفيذ ذلك بأقرب وقت بما يعود بالنفع الكبير على أطفالنا.

ومؤخرا بدأ ظهور حالات لمرض السكر من النوع الثانى فى الاطفال وعددها ليس قليلًا، وذلك نتيجة زيادة وزن الاطفال والسمنة، بسبب الاعتماد على تناول وجبات الاطعمة السريعة، التى تؤدى للاصابة بالسمنة نتيجة محتواها العالى من الدهون والسعرات الحرارية الكبيرة، وهى تؤدى لمقاومة الانسولين بالجسم حتى لو كان إفراز الانسولين بنسبة طبيعية.

ولهذا فقد ظهرت حالات سكر من النوع الثانى فى الاطفال، بأعداد غير قليلة فى الفترة الاخيرة، وفى هذه الحالة لا يكون العلاج بالانسولين، بل يكون عن طريق الاقراص المخفضة لمستوى السكر بالدم.

ويوضح الدكتور صفا رفعت عبدالمنعم: للتفرقة بين النوعين، يكون عن طريق قياس مستوى هرمون الانسولين عند الطفل، فاذا كان مستوى السكر مرتفعًا ونسبة الانسولين قليلة، فان هذا النوع يكون سكر من النوع الاول، أما اذا كان مستوى السكر مرتفعا ونسبة الانسولين طبيعية أو أكثر من الطبيعية يكون هذا سكر من النوع الثانى.

وينصح الدكتور صفا رفعت عبدالمنعم، الاباء والامهات بتجنب تناول الاطفال لوجبات الاطعمة السريعة، لانها تسبب زيادة الوزن والسمنة، ونتيجة لها مقاومة الانسولين ومرض السكر من النوع الثانى، ويجب المواظبة على ممارسة التمارين الرياضية لجميع الاطفال، وخاصة مرضى السكر، لانها تساهم فى حرق السكر الزائد، ومراقبة النظام الغذائى للابناء بدقة، وتناول حقن الانسولين فى مواعيدها بدقة، للسيطرة على مستوى السكر فى الدم، حيث يزداد خطر حدوث مضاعفات شديدة عندما لا يتم إدارة مرض السكر بشكل جيد، وينبغى اختبار مستوى سكر الدم بشكل مستمر طوال اليوم، حتى نتأكد من أن مستويات السكر فى الدم ضمن النطاق المستهدف.

وقد يحتاج المريض زيادة جرعات الدواء اليومى بناء على متابعة أرقام تحليل نسبة السكر بالدم، وكما هو معروف أن أكثر 3 أجهزة بالجسم تتعرض لمضاعفات السكر غير المنضبط هى شبكية العين، والكلى وقد تصل للفشل الكلوى، والاعصاب الطرفية فى صورة وخز وتنميل بالاطراف بجانب التأثير السلبى على الشرايين الطرفية وشرايين القلب بعد مرور فترة من الاصابة بالمرض.