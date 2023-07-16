32 ألف جنيه تعيد سمع «نورهان»

الطفلة نورهان إبراهيم شحاته 5 سنوات فى عمر الزهور وتعانى من ضعف السمع الشديد منذ الصغر، عندما كان عمرها عاما لاحظت الأم أن الطفلة لا تسمع كلامها عندما تنادى عليها وعلى الفور توجهت إلى الأطباء واجراء الفحوصات الطبية التى أكدت أنها تحتاج سماعات طبية وتم تركيبها على نفقة التأمين الصحى ولكن مع مرور الوقت لم تعد تسمع بها وتم إجراء عملية زراعة قوقعة للطفلة وتحتاج حاليا إلى أجهزة مساعدة للسمع تكلفتها 23000 ألف جنيه وتعجز الأسرة الفقيرة عن توفير المبلغ بسبب الظروف الصعبة فالأب عامل أرزقى ولديه طفل آخر وتحتاج الطفلة إلى جلسات تخاطب تكلفتها ألف جنيه شهريا.

وتناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء أجهزة السمع وتخفيف مأساة الطفلة «نورهان».

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