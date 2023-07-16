وزير الرياضة يشهد حفل ختام وتوزيع جوائز مسابقة العمل الأول للموهوبين في المجالات الأدبية

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حفل وختام وتوزيع جوائز مسابقة العمل الأول للموهوبين في المجالات الأدبية الموسم السادس، بالتعاون مع مؤسسة دار المعارف، وبمشاركة اوركسترا وزارة الشباب والرياضة.



جاء الحفل بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الدكتور أحمد زايد مدير مكتب الإسكندرية، الأستاذ سعيد عبده رئيس دار المعارف، الدكتور حسن خليل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الأستاذ علي حسن رئيس مجلس إدارة ووكالة أنباء الشرق الأوسط، نجوي صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، علاء الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية، وقيادات الهيئة ورؤساء المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير وقيادات وزارة الشباب والرياضة والعديد من القيادات الأدبية والإعلامية، ولفيف من سفراء الدول العربية والأجنبية، وأعضاء لجان تحكيم المسابقة.



شارك فى الحفل أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقيادة المايسترو عز الدين طه، حيث قدموا مجموعة من المقطوعات الموسيقية والغنائية، كما عرض محمد نجم مدير عام بدار المعارف، عرضاً توضيحيًا عن مراحل المسابقة منذ بدايتها.



فى كلمته، رحب الدكتور أشرف صبحى بضيوف حفل من أدباء ومثقفين وفنانين وإعلاميين ومؤسسة دار المعارف والسفراء والأزهر ومكتبة الإسكندرية ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والإدارة المركزية لتنمية الشباب، مثنيًا على التعاون الكبير مع "دار المعارف" ، وتحقيق النجاح لمسابقة الموهوبين فى المجالات الأدبية.



قال وزير الشباب والرياضة: " تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي ضوء استراتيجية الوزارة، يتم تنفيذ مجموعة من المشروعات والبرامج لاكتشاف المواهب الشابة على مستوى جميع محافظات الجمهورية فى مختلف المجالات فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بالكشف عن المواهب ورعايتهم.



قال صبحي : " نستهدف تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الوعي لدى الشباب المصري بالأوضاع الراهنة والعمل على توحيد الشباب نحو إدراك طبيعة ما نواجهه من تحديات تتطلب الاصطفاف الوطني والمشاركة في صنع القرار بطرح الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية، ومساعدتهم على التصدي للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة".

أشرف صبحي: الدولة المصرية تدرك أهمية تعظيم دور الشباب



ولفت وزير الشباب والرياضة إلي أهمية إشراك الشباب وتمكينهم في عملية التنمية واتاحة الفرصة للشباب للمشاركة المجتمعية، فالدولة المصرية تدرك أهمية تعظيم دور الشباب، وتعظيم الاستفادة من اسهاماتهم وارتكاز أغلب الخطط المتضمنة بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



من جانبه، تقدم المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالشكر والتقدير والامتنان لوزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي، علي تنفيذ هذه الفعالية، وتأكيد حىص الدولة المصرية علي تكريم الموهوبين في المجالات الأدبية، مشيرًا إلي الطفرة التي تحققت والاهتمام بالشباب، وأنه أصبح عنصرًا هامًا في معركة البناء والتنمية، حيث حققت وزارة الشباب والرياضة طفرة نوعية في هذا الشأن، من خلال تمكين الشباب في شتي المجالات والبرامج والمبادرات والمشروعات.



فيما أوضح الأستاذ سعيد عبده رئيس مؤسسة دار المعارف أن مصر تتمتع بالمواهب الشابة المتميزة، والتى تسعى مؤسسة "دار المعارف" بالتعاون وزارة الشباب والرياضة، ومختلف الجهات والجامعات؛ لتسليط الضوء على هؤلاء المبدعين، مقدمًا الشكر والتقدير إلى وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر، والدعم المُضاعف المقدم للمسابقة التى تستهدف اكتشاف الموهوبين أدبيًا.



فى ختام الحفل، قام وزير الشباب والرياضة رفقه السادة الحضور، بتوزيع جوائز المسابقة على الفائزين بالمسابقة، والتى تضمنت التسابق فى مجالات "الرواية، القصة القصيرة، الشعر، والتأليف المسرحي".



وجاء الفائزين، في مجال الرواية: المركز الاول، رزق مجدي عبده من القليوبية عن رواية الأمير الصغير، المركز الثاني أميرة محمود فتحي من المنيا عن رواية دفين، المركز الثالث، مجدي محمود عبد الفتاح من الجيزة عم رواية أهريمان الحقيقة والخلود، المركز الرابع، سوسن حمدي محفوظ من البحيرة عن رواية دفنوه حيًا، المركز الخامس، ندي محمد عبد الحليم من الأسكندرية عن راوية فومو.



وفي مجال القصة القصيرة: المركز الأول، صافيناز جمال محمود من الجيزة عن قصة عرض خاص، المركز الثاني، منة الله ربيع المرسي من دمياط عم قصة تشوه في المظهر العام، المركز الثالث، أحمد جمال صادق من قنا عن قصة في موعد القطار، المركز الرابع، أحمد السيد ذكريا من دمياط عن قصة بيت الرفاعي، المركز الخامس، مني خالد أحمد من الأقصر عن قصة رقصة الولد النحيل.

وفي مجال الشعر: المركز الأول، رحمة عاشور محمود من المنيا عن قصيدة عايش ومتلمع، المركز الثاني، إسلام حمادة عيد من القاهرة عن قصيدة أخر مرة هيمضي حضور، المركز الثالث، عبد اللطيف أحمد عبد اللطيف من الشرقية عم قصيدة ضعفي القوي، المركز الرابع، طارق محمود محمد من الأسكندرية عن قصيدة تلويحة لأبناء الظلمات، المركز الخامس، ريهام شمس الدين ذاكر من الجيزة عن قصيدة طيفك يا خلي.



وفي مجال التأليف المسرحي، المركز الأول، أحمد محمد محمد من الإسماعيلية عن مسرحية ٩٥٩، المركز الثاني، أحمد سمير قرني من القليوبية عن مسرحية المصحة، المركز الثالث، هاني مصطفي محمد من البحيرة عم مسرحية فتاة المترو، المركز الرابع، محمود عبد الله درويش من البحيرة عم مسرحية أمنيات مملكة المعلومات، والمركز الخامس، ماجد كمال عليوه من الشرقية عن عمل التيه.