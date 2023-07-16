ترافيس سكوت علامات استفهام.. "كل حفلاته بتنتهي بكوارث"

"كل حفلاته بتنتهي بكوارث"، موجة من الانتقادات لإعلان إحياء مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت حفل غنائي في منطقة الأهرامات، وجاء حملة الانتقادات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، وبعد الإعلان عن حفل، لأن هذا المطرب له اتجاهات مختلفة.

مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت

وخرجت حملة كبيرة من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دعت المؤسسات المسئولة عن إحياء الحفل بالتراجع عن هذا القرار، والذي اعتبره البعض أنه قرار غير صحيح، وأن وجود هذا المغني هو شئ كارثي.

وسادت موجة من الغضب لدى عدد كبير من الجماهير، عقب الإعلان عن إقامة حفل مغني الراب الأمريكي “ترافيس سكوت” المقرر إقامته تحت سفح الأهرامات، يوم 28 يوليو الجاري.

وكانت الاتهامات الموجه لـ“سكوت”، أنه يمارس طقوس ماسونية في حفلاته وواحد من مناصري حركة "الأفروسينتريك"، وهذه الحركة يدّعي أفرادها أن بناة الحضارة الفرعونية ليسوا أبناء مصر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور، يتضمن عدد من التحذيرات من إقامة هذا الحفل الغنائي والذي وصفوه بـ"الشيطاني"، :"بعيدًا عن الكوارث اللي بتحصل ف حفلات ترافيس سكوت وانه شخص مشكوك فيه وحفلاته كلها مريبة والحاجات الغير طبيعية اللي بتحصل خلينا نقول ان كل دى اوهام ف دماغنا بس بردو الحفلة لازم تتلغي لان هيكون فيها كل ماحرم الله".

وكتب أخر:"اللي قدامك ده مغني أمـ ريكي اسمه ترافيس سكوت عليه علامات استفهام كبيرة جدا.. السنة اللي فاتت عمل حفل له في أمـ ريكا وكان اسمه حفل الموت، والنتيجة كارثية لدرجة ناس كتير هناك قاضوه.. الحفل ده كل اللي حضره وعلى لسانهم قالوا حصل فيه حاجه مرعبة".

لمنع الأعمال الشيطانية في حفل ترافيس سكوت في الأهرامات، تصاعدت مطالبات بتشغيل القرآن والترانيم قبل بداية الحفل.

وتقدم المحامي ايمن محفوظ، بإنذار للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يطالبها بوضع فقرات دينية إسلامية ومسيحية وبوسترات تتحدث عن الحضارة الفرعونية في حفل الرابر الأمريكي ترافيس سكوت، تردد أنباء عن أن حفلاته بها طقوس شيطانية وماسونية، مؤكدًا أن ذلك يخالف القيم والتقاليد المصرية، فضلًا عن دعمه لحركة الأفروسنتريك المعادية للهوية المصرية، والتي تسرق التاريخ المصري من المصريين وتنسبه للحضارات الزنجية.

المطالبة بمنع حفلة حفل ترافيس سكوت وإلغاءها

وأضاف المحامي بإنذاره، أنه على الرغم من أن هناك أصوات تتعالى بالمطالبة بمنع تلك الحفلة وإلغاءها، ولكن قانون الرقابة القانون رقم 430 لسنة 1955، وتعديلاته ولائحته التنفيذية يوجد به حلول أقيم من المنع.