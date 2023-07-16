مصرع وإصابة 6 أشخاص في حريق بإيتاي البارود

لقي شخص مصرعة وأصيب 5 أخرين بحروق مختلفة، في حريق داخل منزل بإيتاي البارود، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى أن الحادث، وتم نقل الجثة إلي المشرحة، والمصابين إلي المستشفي، وتولت النيابة التحقيق.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة ، وإنتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة، وتبين نشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية شنديد بإيتاي البارود، إسطوانة غازي البارود، بسبب انفجار مصرع محمدص.ع.25سنة، وإصابة 5 اشخاص وهم كل من إسطوانة غاز ،وتمكنت قوات الحماية المندية من السيطرة علي الحريق قبل وصول النيران إلي المنازل المجاورة .

وأسفر الحادث عن محمد ص.ل.28 سنة بتر بالساقين والساعد الأيمن، ومحمد ك.ع.62سنة ،أسماء م.ف.24سنة ،نورا ع.ك.35سنة، جميلة أ.م.70سنة، بحروق وكسور متفرقة، وإشتباة ما بعد الارتجاج و كدمات بالجسم .

وتم نقل الجثة إلى المشرحة، والمصابين إلي مستشفي ايتاي البارود العام لتلقي العلاج، وتولت النيابة التحقيق.

