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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر للكرة الطائرة يحصد المركز التاسع ببطولة العالم للشباب بالبحرين

منتخب مصر للكرة الطائرة
منتخب مصر للكرة الطائرة

نجح منتخب مصر الوطني للكرة الطائرة للشباب في تحقيق المركز التاسع في منافسات بطولة العالم والتي تختتم غدا الإثنين في البحرين.

وفاز منتخب مصر على نظيره منتخب التشيك بنتيجة 1-3،  في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر ، وجاءت الأشواط كالتالي:

25-14

 25-18

 25-22

 25-23

وكان منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب قد حقق الفوز على  منتخب كندا بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت مساء أمس، في منافسات تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر، كما حقق منتخب التشيك الفوز على الهند بنتيجة 3-0.

قائمة منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب 

وتضم قائمة منتخب مصر 12 لاعبًا وهم:

ياسين محمد، و عمر عابد، و زياد أسامة، و أحمد ياسر، و عبد الرحمن محمد، و أحمد إبراهيم، و عبد الله إبراهيم، و حازم أشرف، و علي وائل، و عمرو أحمد، و حمزة حمدي، و ياسين أشرف.

 

ويترأس بعثة منتخب مصر في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.
 

و يتواجد المهندس ياسر قمر في البحرين على هامش اجتماع الاتحاد العربي للكرة الطائرة، الذي من المقرر أن يقام يوم 18 يوليو الجاري. 

 

منتخب الشباب تحت 19 عاما يسافر إلى البرازيل استعدادا لبطولة العالم للكرة الطائرة بالأرجنتين 

في سياق آخر يسافر منتخب مصر صباح غد الإثنين إلى البرازيل للدخول في معسكر مغلق استعدادا منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 19 عاما معسكرا مغلقا، في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل خلال الفترة من 17 و حتى 24 يوليو الجاري، يتخلله عدد من المباريات الودية.
 

و يسافر المنتخب من البرازيل مباشرة إلى الأرجنتين للدخول في معسكر بداية من يوم  24 يوليو وحتى انطلاق بطولة العالم والتي ستقام بالأرجنتين  خلال الفترة من 31 يوليو الجاري و حتى 12 أغسطس المقبل.

و يتواجد منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئين تحت 19 عام، في المجموعة الأولى ببطولة العالم بجوار منتخبات الأرجنتين، و أمريكا، و صربيا، و كوستاريكا.

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