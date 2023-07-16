سوليفان: العسكريون الأمريكيون لن يحاربوا الجيش الروسي في أوكرانيا

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن العسكريين الأمريكيين لن يحاربوا الجيش الروسي في أوكرانيا، وهذا الموقف سيبقى أساسيا ودائما للولايات المتحدة.

جيك سوليفان

وقال سوليفان في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز: الموقف الأساسي للولايات المتحدة واضح، سوف ندعم أوكرانيا دون وجود جنود أمريكيين على الأرض يحاربون الجنود الروس. وسيظل هذا ثابتا طوال فترة النزاع"، وفقا لـ روسيا اليوم.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تريد أن ينتهي النزاع في أوكرانيا "بحرب عالمية ثالثة.