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الأحد 16 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

سوليفان: العسكريون الأمريكيون لن يحاربوا الجيش الروسي في أوكرانيا

سوليفان
سوليفان

 

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن العسكريين الأمريكيين لن يحاربوا الجيش الروسي في أوكرانيا، وهذا الموقف سيبقى أساسيا ودائما للولايات المتحدة.

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سوليفان يبحث مع نظيره الإسرائيلي ملف إيران النووي

جيك سوليفان

وقال سوليفان في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز: الموقف الأساسي للولايات المتحدة واضح، سوف ندعم أوكرانيا دون وجود جنود أمريكيين على الأرض يحاربون الجنود الروس. وسيظل هذا ثابتا طوال فترة النزاع"، وفقا لـ روسيا اليوم.

 

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تريد أن ينتهي النزاع في أوكرانيا "بحرب عالمية ثالثة.

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