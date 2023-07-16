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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حقيقة امتناع رجال الشرطة بمركز مغاغة من تنفيذ القانون حيال شخص| مصدر أمنى يوضح

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من إمتناع رجال الشرطة بقسم شرطة مغاغة بالمنيا عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة تعدى زوجها عليها.

 

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كشف حقيقة فيديو امتناع رجال الشرطة بمركز مغاغة من تنفيذ القانون حيال شخص| مصدر أمنى يوضح

وأوضح المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم نشره فى غضون شهر يناير 2022 ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وقوع مشاجرة بين السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو وزوجها ، وقد تم إصطحابهما لديوان المركز فى حينه ، حيث قامت بإتهام زوجها بالتعدى عليها وإحداث إصابتها لخلافات زوجيه بينهما ، إلا أنه أنكر وإتهمها بسرقة مبلغ مالى.. وتم تحويلها للمستشفى لتوقيع الكشف الطبى عليها وعقب عودتها لديوان المركز قامت ببث مقطع الفيديو من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وإدعت خلاله عدم إتخاذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال زوجها وذلك للحيلولة دون إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .. وقد سبق نشر خبر بمضمون الواقعة فى حينه على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية. 

وأكد المصدر أن ذلك يأتى ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب والأخبار القديمة ، فى ظل حالة الإفلاس التى تمر بها.

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