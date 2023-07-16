النصيري بديل لوكاكو في إنتر ميلان

يسعى مسؤولو نادي إنتر ميلان للتعاقد مع مهاجم جديد بعدما قررت إدارة النادي الإيطالي الانسحاب من صفقة البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي.



وقرر النيراتزوري الخروج من صفقة التعاقد مع لوكاكو، بعد دخول يوفنتوس على الخط، ومماطلة الأخير في الرد على عرض الإنتر.



أكدت التقارير، أن إنتر ميلان وضع أكثر من أسم ضمن قائمته للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، ودخل المغربي يوسف النصيري مهاجم إشبيلية القائمة.



كما شملت القائمة وجود الثلاثي ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد، جيانلوكا سكاماكا لاعب وست هام وفولارين بالوجون لاعب آرسنال.



ويقدم النصيري مستويات جيدة مع فريقه إشبيلية، وساهم مع منتخب بلاده المغرب في بطولة كأس العالم الأخيرة لعام 2022 ، والتي استضافتها قطر، في تحقيق المركز الرابع لأول مرة في تاريخ العرب والمنتخبات الأفريقية.



وكان إنتر ميلان تعاقد مع الفرنسي ماركوس تورام مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ بشكل مجاني هذا الصيف.

ورفضت إدارة تشيلسى الإنجليزى عرضا مقابل 25 مليون يورو من نظيره إنتر ميلان للتعاقد مع المهاجم البلجيكى روميلو لوكاكو فى الصيف الحالى

