موعد انتهاء الموجة الحارة.. الأرصاد الجوية تصدم الجميع

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين، إذ أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على كافة الأنحاء، ويسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة والموجه الحارة

وأوضحت الأرصاد الجوية، يكون حار على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء، كما أن هناك فرص لتكوين الشبورة المائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المودية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتحدث الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن الموجة الحارة التي تضرب البلاد حاليا، منوهًا بأن الموجة الحارة مستمرة في مصر، مضيفا أن الجو ده مستمر معانا لنهاية الأسبوع.

وأوضح مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، أن غدا الإثنين سنشهد استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد.

ونوة بانه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية الغربية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء، مشددًا على أن البلاد تتأثر بمرتفع القبة الحرارية الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة الناتج عن زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.