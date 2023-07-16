مات بأزمة قلبية.. تشييع جنازة طبيب القلب بالشرقية

شيع أهالي جزيرة سعود إحدى قرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الأحد، جنازة الدكتور علي أحمد شحاتة، 33 عاما، طبيب القلب بمستشفى التأمين الصحي "المبرة" بمدينة الزقازيق؛ والذي تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، أثناء وجوده في منزله بجزيرة سعود.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الطبيب في المسجد الكبير بمسقط رأسه بقرية جزيرة سعود، وتم تشيعه إلى مثواه الأخير، ودفنه في مقابر الأسرة بجزيرة برد.

وعقب انتشار خبر وفاة الطبيب، تحولت صفحات زملاؤه الأطباء على صفحات الـ "فيس بوك" إلى دفتر عزاء، مؤكدين بأنه زميلهم كان يعمل كطبيب مقيم بقسم القلب بمستشفى التأمين الصحي بالزقازيق " المبرة"، وتعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء وجودة صباح اليوم في منزله بمركز الحسينية؛ وتم نقله إلى مستشفى الحسينية المركزي، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه بقسم العناية.

وأشاروا إلى أن الطبيب الفقيد متزوج، ولديه ابنة تبلغ الرابعة من عمرها، وكان يشتهر بمواقفه الإنسانية ودماثة خلقه.