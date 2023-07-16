«التموين»: 57٪ نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح .. وزيادة الصادرات إلى 7٫5 مليار دولار

أكد الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس أن حجم الاكتفاء الذاتى من القمح بلغ ما يقرب من 57٪، وأن المستهدف 70٪ حتى نهاية عام 2023، مشيرا إلى تحقيق زيادة فى صادرات مصر من المنتجات والسلع الزراعية إلى ما يقرب من 6٫5 مليون طن، بواقع 3٫4 مليار دولار للصادرات الزراعية الخام إلى جانب الصادرات الزراعية المصنعة إجمالى 7٫5 مليار دولار سواء خام أو مصنعة.

وأضاف «أبواليزيد» فى تصريحات «مصر فى ظل الأزمات والتحديات العالمية سواء أزمة كورونا أو الحرب الروسية - الأوكرانية، وأيضا تحديات الزيادة السكانية، والتى تزداد بمعدل أكثر من 2 مليون نسمة سنويا استطاعت تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وبجودة عالية.

وأشار «أبواليزيد» إلى أن التوسع فى المشروعات القومية الزراعية من خلال زيادة الرقعة الزراعية بمساحة 3.5 مليون فدان تضاف على رقعة الزراعة المصرية سواء مشروع الـ100 ألف زراعات محمية، والدلتا الجديدة، ومشروع 1.5 مليون فدان يسمى بالريف المصرى فى الظهير الصحراوى بالعديد من المحافظات، كما أن هناك مشروعات تدوير المياه والاستفادة منها بعد أن كانت مهدرة، وتبطين الترع، ومشروع تحديث عملية الرى، كما أن هذه المشروعات الكبيرة ساهمت من الحد من الأزمة العالمية، والتى أثرت على سلاسل الإمداد فى الكثيرة من الدول نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية.