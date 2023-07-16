الأزهر يرصد انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين والأقصى في يونيو 2023

يشير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى تسجيل شهر يونيو الماضي رقمًا جديدًا في عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني؛ حيث بلغ العدد 24 شهيدًا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 186 شهيدًا؛ بينهم 145 شهيدًا من الضفة والقدس، و4 شهداء من الداخل المحتل، و37 شهيدًا من قطاع غزة، وذلك في رصد وتحليل للممارسات الإرهابية وجرائم الكراهية التي ينفذها المستوطنون وعصابات الاحتلال الصهيوني وأذرعه الخبيثة ضد أبناء الشعب الفلسطيني العُزّل، وكذلك الاقتحامات الصهيونية لساحات المسجد الأقصى المبارك، ومحاولات تكميم الأفواه وقمع الحريات التي تستهدف الأقصى المبارك والوجود الفلسطيني.

أضاف المرصد، أنه على صعيد عمليات الهدم والتجريف لمنازل الفلسطينيين وأراضيهم؛ فقد سجل شهر يونيو رقمًا قياسيًا في عمليات الهدم والتجريف من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني، حيث بلغت 138عملية طالت منازل ومنشآت في محافظات مختلفة، كما أصدرت سلطات الاحتلال العشرات من إخطارات الهدم ووقف البناء.

وعلى الساحة المقدسية، شهدت ساحات المسجد الأقصى العديد من اقتحامات من قبل المستوطنين وحاخامات متطرفين تحت حماية وتأمين قوات البطش الصهيونية، فضلًا عن التضييق على المقدسيين في ساحات الأقصى، حيث اقتحم حوالي 3750 مستوطنًا ساحات الأقصى المبارك على الرغم من تزامن شهر يونيو مع شهر ذي الحجة المبارك.

جرائم المستوطنين وعملياتهم الإرهابية بحق الفلسطينيين

وبالنسبة لجرائم المستوطنين وعملياتهم الإرهابية بحق الفلسطينيين، فقد قفزت أعدادها لأعلى مستوياتها؛ حيث نفَّذت عصابات المستوطنين أكثر من 100 جريمة كراهية واعتداء ضد الفلسطينيين، كما سجل شهر يونيو عددا من الاعتداءات الأخرى، تراوحت ما بين اقتلاع أشجار، وتخريب ممتلكات، وخط شعارات عنصرية.

ومع تصاعد وتيرة الاقتحامات والعمليات الصهيونية الدموية ضد الفلسطينيين والأقصى، يؤكد مرصد الأزهر أن الانتهاكات الصهيونية التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني الأعزل على أراضيه المحتلة بشكل ممنهج الغرض منه التطهير العرقي لهذا الشعب الأبي وتهجيره قسريًا من أراضيه، داعيًا المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته إلى التحرك واتخاذ موقف واضح من هذه الجرائم التي تعد جرائم حرب تستوجب تقديم قادة هذا الكيان الصهيوني إلى المحاكمة الدولية.

ومن هذا المنطلق، يجدد المرصد دعمه للقضية الفلسطينية وعزمه المضي قدمًا لفضح الجرائم الصهيونية، مسخرًا منابره المختلفة للقيام بذلك.