ميرنا هشام ترد على أنباء انتحارها بعد تصدرها التريند

ردت الفنانة ميرنا هشام نجمة آراب أيدول، على أنباء محاولة انتحارها والتخلص من حياتها، وذلك بعد تصدرها التريند خلال الساعات الماضية.

ميرنا هشام ترد على أنباء انتحارها

ونشرت ميرنا هشام مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلقت قائلةً: "حسبي الله ونعم الوكيل".

ميرنا هشام

وأضافت "أنا عايزة أطمنكو أنا كويسة، وإني منتحرتش وأي حد فعلا عارفني عمره في حياته ما هيتخيل إني أعمل حاجة زي كده، لكن كل الحكاية إني تعبانة شوية بس مش لدرجة إني أنتحر خالص، أنا بقيت أحسن ولو أنا مختفية بقالي فترة، فأنا بس تعبانه نفسيًا، وتعبي النفسي أثر عليا جسديًا جدًا زي أي حد ممكن يحصله حاجة زي كده".

وتابعت: "بس ادعولي وإني ابقى كويسة وأنا كويسة، كلنا بلا استثناء بنمر بفترة مش كويسة، بس بنعدي وعادي، وأنا مريت بالفترة دي وهعدي ومتعودة على كده، بس أنا معرفش الموضوع كبر كده ازاي، أنا آسفة لكل حد كلمني وأنا قافلة موبايلي، مش قادرة أرد على حد خالص فعلًا، ادعولي أبقى كويسة بس، وأوعدكم هبقى كويسة وأنا بخير ومفيش حاجة من الكلام ده خالص".

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ميرنا هشام وهيثم شاكر





وكانت أغنية "شفت"لـ ميرنا هشام والفنان هيثم شاكر احتلت قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على أكثر من 700 ألف مشاهدة خلال 5 أيام من طرحها عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب".

الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع شريف مكاوي.

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وتقول كلماتها: "شفت يا حبيبي

ايه يا حبيبي شفت

شفت يا حبيبي

ايه يا حبيبي شفت



شفت العند ازاي ضيعنا

ازاي خلانا توهنا وكبرنا

الدنيا ما بيننا وقولنا قدرنا

ساقنا الكبرياء



بكلمة حب كانت هتعدي

ليه سنة بسنة قلبنا تحدي

ليه ولا جيتلك أو جيت عندي

رغم الاشتياق



ايه في الدنيا دي ايه يستاهل

إننا نبعد كده بالساهل

ونقول يسأل يا أنا مش سائل

هد العند حبايب ياما



غريبة الناس بتعيش تتمنى

تلاقي حبيب بعدين تستنى

يطول البعد وادينا عملنا

زي الناس دي وقولنا كرامة



استنينا مين يجي الأول

باخ البعد ما بينا وطول

اتلككنا بقينا بنهول

سيبنا ايه لاتنين أعداء



ده اللي ما بينا كان أحلى

وأكبر

ليه أنا عاندت وليه بتتكبر

فاضل ايه فالدنيا يصبر

قلبنا عالفراق



بكلمة حب كانت هتعدي

ليه سنة بسنة قلبنا تحدي

ليه ولا جيتلك أو جيت عندي

رغم الاشتياق



ايه في الدنيا دي ايه يستاهل

إننا نبعد كده بالساهل

ونقول يسأل يا أنا مش سائل

هد العند حبايب ياما



غريبة الناس بتعيش تتمنى

تلاقي حبيب بعدين تستنى

يطول البعد وادينا عملنا

زي الناس دي وقولنا كرامة



استنينا مين يجي الأول

باخ البعد ما بينا وطول

اتلككنا بقينا بنهول

سيبنا ايه لاتنين أعداء



شفت العند ازاي ضيعنا

ازاي خلانا توهنا وكبرنا

الدنيا ما بيننا وقولنا قدرنا

ساقنا الكبرياء



شفت يا حبيبي

ايه يا حبيبي شفت

شفت يا حبيبي

ايه يا حبيبي شفت".

ميرنا هشام

وكان هيثم شاكر، قد طرح أخيرًا، أغنية بعنوان "أعدائك كترت"، عبر موقع يوتيوب، وهي من كلمات معتز الإمام وألحان محمود أنور وتوزيع وسام عبد المنعم.