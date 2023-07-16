عاجل
مرضى ممنوعون من السفر بالطائرة.. خبير صحة يحذر من كارثة محمد الباز يكشف حقيقة حادث سيدي براني ويفضح افتراءات الإخوان (فيديو) ترافيس سكوت علامات استفهام.. "كل حفلاته بتنتهي بكوارث" منتخب مصر للكرة الطائرة يحصد المركز التاسع ببطولة العالم للشباب بالبحرين
الأحد 16 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إشبيلية يرفض رحيل بونو لـ باريس

بونو
بونو

يرغب باريس سان جيرمان في التعاقد مع حارس قوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المستويات المتذبذبة للدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما، الحارس الأساسي للنادي الفرنسي.

txt

ديانج يتألق ويحقق أرقام مميزة بعد هز شباك المقاولون

ويبحث المدرب الإسباني لويس إنريكي عن بديل قوي لدوناروما، من أجل تحسين اللاعب لمستواه، بعد المستويات السيئة التي قدمها الحارس الإيطالي خلال الموسم الماضي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن إشبيلية رفض عرضًا من باريس سان جيرمان بقيمة 15 مليون يورو، بعدما رأت إدارة العملاق الفرنسي ضرورة التعاقد مع الحارس المغربي.

وأوضحت أن الفريق الباريسي سيقوم بزيادة المقابل المادي في صفقة بونو، وذلك للفوز بخدمات أسد الأطلس، حيث لا ترغب الإدارة الباريسية في دخول أي منافس، حتى لا يكون هناك زيادة كبيرة في قيمة الصفقة.

وأشارت التقارير إلى أن إشبيلية يريد الحصول على 20 مليون يورو، من أجل الموافقة على انتقال الحارس المغربي للفريق الباريسي.

وكان بونو قد نجح في الوصول للمركز الرابع في كأس العالم قطر 2022 الماضية، كما توج بالدوري الأوروبي مع الفريق الأندلسي.

مواد متعلقة

أهلي جدة نجوم عالمية بدون مدرب

ديانج يتألق ويحقق أرقام مميزة بعد هز شباك المقاولون

مانشستر سيتي يتغني بـ محرز وغموض حول مستقبل الجزائري

كاسترو يحدد موعد الظهور الأول لرونالدو وبروزوفيتش

الأهلي يتعادل مع المقاولون العرب في الشوط الأول
الجريدة الورقية