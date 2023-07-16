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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كلب يهاجم أصدقاءه بعد إهانته.. فيديو

الكلب يهاجم اصدقاءه
الكلب يهاجم اصدقاءه

انتقم كلب من أصدقاءه، بعدما أهانوه أمام الكاميرا، بطريقة شرسة، ولم يتركهم رغم محاولاتهم في الهرب.

وتداول رواد موقع تويتر، مقطع فيديو يظهر فيه شاب يمسك كلب بلدي، وآخر يقف أمام الكلب ويمسك غصن شجرة ويعزم صفع الكلب على وجهه، وبينما كان شخص ثالث يصورهم، وقبل أن يتعرض الكلب للإهانة، هاجم الشاب وعقره، وبينما كان الشاب الآخر يحاول إنقاذ صديقه، هاجمه الكلب دون رحمة، ولم يستطيعوا الهرب منه.

لقي مقطع الفيديو انتشارا واسعا على تويتر، وأعرب الكثير من النشطاء إعجابهم بالكلب الذي لم يقبل الإهانة ودافع عن نفسه، وقال آخرين إن الشباب يستحقون ما فعله بهم الكلب.

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