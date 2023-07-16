مستشار الرئيس يتحدث عن تفاصيل انتشار مرض غريب في قنا

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، عن ظهور مرض غريب في قرية العليقات بمحافظة قنا.

وقال "تاج الدين" خلال تصريحاته ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إنه في فصل الصيف واحتمالية انتشار أي فيروس في الصيف أقل من فصل الشتاء، منوها بأنه لم يتم رصد أي أمر غير طبيعي حتى الآن".

وأشار إلى أن إصابة أكثر من شخص من عائلة واحدة بنفس الأعراض المرضية أمر طبيعي، ولم يتم رصد أي حالات جماعية تثبت وجود مرض غير طبيعي.

وواصل تاج الدين أن الإصابة بالإجهاد الحراري من أعراضه ارتفاع الحرارة، والتكسير في الجسم، وفقدان الوعي.

وحذر مستشار الرئيس المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، مشددا على ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل.

أهالي قرية العليقات بقنا يعيشون في رعب بعد انتشار مرض غامض

انتشرت حالة كبيرة من الذعر والقلق بين أهالي قرية العليقات التابعة إلى مركز قوص في محافظة قنا، عقب إصابة عدد كبير منهم بمرض غامض خلال الفترة الأخيرة، يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة وتكسير في العظام، بالإضافة إلى إرهاق شديد وصداع، حيث تستمر هذه الحالة لمدة تصل إلى نحو أسبوع.

وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان لها إنها تابعت الشكوى المتعلقة بظهور أعراض مرضية متشابهة، لدى عدد من المواطنين بقرية العليقات التابعة لمحافظة قنا، ومازالت قائمة على متابعتها.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه تم إرسال فرق من الطب الوقائي، والعلاجي، والترصد الوبائي، لتقصي المعلومات حول الشكوى، وتم سحب عينات من المرضى، وعينات بيئية.

ذكرت الوزارة أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي.

كما تم حصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة.

وأوضحت أن نتيجة الفحوصات جاءت بأن الأعراض لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن الأعراض المتشابهة، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام.

وبحسب بيان الوزارة فهذه الأعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس.