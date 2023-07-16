هندسة المنصورة تحصل على تمويل 4 مشروعات من USAID

حصلت فرق العمل بكلية الهندسة جامعة المنصورة، في مشروع تميز الطاقة المشترك بين جامعات أريزونا والمنصورة، وعين شمس، وأسوان، الممول من USAID علي دعم لعدد أربعة مشروعات ومشروع بالإشتراك مع جامعة عين شمس ويتكون المشروع الأول من "نظام مستقل ومدمج للإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه العذبة في المناطق النائية "للباحث الدكتور محمد رجب بقسم هندسة القوى الميكانيكية بهندسة المنصورةبقيمة تمويل: 160000 دولار.

ويهدف المشروع إلى تطوير جهاز متكامل يتكون من الخلايا الكهروضوئية منخفضة التركيز مدمجة بنظام تحلية حراري لتوفير الكهرباء والمياه العذبة للمناطق المعزولة، ويكون أحد الابتكارات الرئيسية المهمه هو استبدال الجزء الخلفي من الألواح الكهروضوئية منخفضة التركيز بقناة تغذية عالية التوصيل الحراري مما سيؤدي الي استبدالنا لهذه الطبقة تؤدي الي إنشاء وحدة جديدة نسميها وسيؤدى الاتصال الحراري المباشر إلى تمكين الحرارة الزائدة المتولدة في LCPV لتسخين المياه المغذية لعملية التحلية الحرارية لإنتاج مياه صالحة للشرب.

ويتناول المشروع الثاني تحسين كفاءة الخلايا الفوتوفولتية عن طريق تبريد الألواح الشمسية باستخدام هيدروجين ماص للمياه من الغلاف الجوي للباحثا للدكتورمحمد سامح قسم هندسة القوى الميكانيكية بهندسة المنصورة بتمويل قدرة 102000 دولار.ويقوم النظام المقترح يستخدم هيدروجيل فعال مطور حديثًا لامتصاص بخار الماء من درجة الحرارة المحيطة أثناء الليل. وبعد ذلك استخدام الماء الممتص لتبديد الحرارة الزائدة من اللوحة الشمسية الخلفية مما يؤدي إلى تبخر المياه المخزنة خلال اليوم. حيث يصنع الهيدروجيل ودراسة خواصه. بعد ذلك.



ويتناول المشروع الثالث: نظام ضوئي جديد لضخ المياه يعتمد على محركات المعاوقة المغناطيسية المتغيرة والمكثفات الفائقة للباحث الدكتورمحمد رزق – قسم الهندسة الكهربية – هندسة المنصورة بقيمة التمويل: 54800 دولار.ويهدف هذا الاقتراح إلى تطوير نظام ضخ مياه يتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة للمساعدة في التغلب على مشاكل نقص المياه في مصر. الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هي: تطوير نظام ضخ مياه فعال من حيث التكلفة، تخفيف العبء الاقتصادي على المزارعين و تخفيف العبء على شبكة الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة، وخفض التكلفة السنوية لاستهلاك الكهرباء لقطاعات المجتمع المصري. تقليل الاعتماد على الأنهار كمصدر رئيسي للمياه عن طريق استخدام الموارد المائية المتاحة مثل المياه الجوفية أو مياه البحر بعد التحلية. المساعدة في زيادة مساحة الزراعة في مصر عن طريق زراعة الصحراء باستخدام المياه الجوفية. تقليل البصمة الكربونية لمصر، دعم خارطة طريق الطاقة في مصر 2035، تحسين الاقتصاد المصري.

ويتضمن المشروع الرابع كيفية تطوير موائع نانوية لتحسن كفاءة الثلاجات المنزلية باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي للباحثالدكتور محمد محمود عوض – قسم هندسة القوى الميكانيكية– هندسة المنصورة، بقيمة تمويل: 51200 دولار. ويهدف هذا المشروع إلى تقليل استهلاك الطاقة من الثلاجات المنزلية بنسب تتراوح من 20٪ الى 25٪، حيث سيتناول المشروع استخدام زيوت التشحيم النانوية / الهجينة لتحسين أداء الثلاجات المنزلية باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي مما سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك السنوي للطاقة في مصر بمقدار 300 مليون كيلوواط ساعة كل عام. بمساعدة تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي (AI) يمكن اختيار أفضل مزيج من الجسيمات النانوية ومواد التشحيم ثم التحقق من صحتها معمليا. في سياق هذا المشروع، سنبدأ بتقييم لنماذج الذكاء الاصطناعي الحالية ونختار الأنسب منها للعثور على أفضل تركيبات زيوت التشحيم النانوية، ومن ثم نعمل على تطوير وتدريب نموذج للذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات المتاحة من الدراسات المنشورة سابقًا، وتجربة تركيبات مختلفة من زيوت التشحيم النانوية لتحقيق أفضل أداء وأخيراً التحقق من صحة نتائج النموذج من خلال القياسات المعملية على الثلاجات المنزلية.

ويتناول المشروع الخامس: تحسين إنتاج الطاقة المتجددة من عملية الهضم المشترك للنفايات والحمأة بناءً على آفاق الاقتصاد الحيوي الباحث المشارك الدكتور محمد إبراهيم العلم – قسم هندسة الأشغال العامة – هندسة المنصورة لقيمة تمويل: 142476 دولار مشترك بين جامعة عين شمس وجامعة المنصورة. ويهدف المشروع الى تطوير نظام معالجة بيولوجية (هضم لاهوائي) مشترك لكلا من حمأة الصرف الصحي والمخلفات الزراعية في وجود خلية كهربية ذات جهد منخفض وغشاء للتبادل الأيوني يعمل على استخلاص غاز الهيدروجين مما يعمل على انتاج كثيف ونقي للهيدروجين يمكن استغلاله كمصدر للطاقة النظيفة ومن جهة أخرى يتم التخلص من المخلفات الزراعية ذات قابلية التحلل البيولوجي المنخفضة والتي كان يتم التخلص منها عن طريق الحرق المكشوف وينتج عنها مشاكل بيئية وصحية جسيمة. علاوة على ذلك يمكن استخدام مخلفات الهضم اللاهوائي كمصدر للأسمدة العضوية مما يمثل ميزة اقتصادية وبيئية أخرى.