ديانج يتألق ويحقق أرقام مميزة بعد هز شباك المقاولون

استطاع المالي آليو ديانج نجم وسط فريق الأهلي تحقيق رقمين مميزين بعد تسجيله هدفا في شباك المقاولون العرب في المباراة الجارية حاليا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



سجل ديانج هدف الأهلي الأول بعد تمريرة من زميله نبيل كوكا ليسددها اللاعب المالي في شباك المقاولون العرب، ويعتبر هذا الهدف ثاني أهداف النجم المالي مع المارد الأحمر في مسابقة الدوري لهذا الموسم، بعدما أحرز في شباك إنبي هدفا.



ديانج



ساهم ديانج في 3 أهداف في آخر مباراتين له مع المارد الأحمر في الدوري، بعدما صنع هدفين في فوز الأهلي على الزمالك برباعية مقابل هدف، وسجل هدفا في شباك المقاولون خلال لقاء اليوم.



وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ليحقق اللقب للمرة الـ 43 في تاريخه بعد غياب عامين ليواصل الفريق نجاحاته مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.



