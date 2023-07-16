مصر تختتم بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث بفضية التتابع المختلط

اختتمت مصر منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عامًا بالحصول على الميدالية الفضية لمسابقة التتابع المختلط.

واستضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية البطولة خلال الفترة من 11 وحتى 16 يوليو الجاري.

وحقق الثنائي فريدة خليل وعمر حسين عامر المركز الثاني برصيد 1569 نقطة، خلف الزوجي البريطاني تشولي جونسون وسيبستيان فوريست أصحاب الذهبية برصيد 1607 نقطة، وجاء في المركز الثالث الفريق المجري المكون من ليندا هارسيسن وهوجو مارسيل برصيد 1544 نقطة.

ورفع المنتخب الوطني رصيده من الميداليات إلى 7 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة.

وأقيمت البطولة بمشاركة 210 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا.

مصر تحتكر المركز الأول في منافسات الفرق ببطولة العالم لشباب الخماسي

وكان منتخبا مصر للشباب والشابات للخماسي الحديث قد سيطرا على منافسات الفرق، ببطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عامًا والتي تستضيفها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 11 وحتى 16 يوليو الجاري.

بوتوج منتخبنا للشباب بذهبية الفرق عقب تحقيقه لمجموع نقاط قدره 4301 نقطة ، تم حصدها من لاعبي مصر في نهائي فردي الشباب ، حيث فاز طارق تامر صادق ببرونزية فردي الشباب برصيد 1443 نقطة ، واحتلال محمد حاتم حسن المركز الرابع برصيد 1442 نقطة ، وأسامة مدحت ذكي المركز السادس برصيد 1416 نقطة.

وجاء المنتخب الأوكراني في المركز الثاني بمجموع نقاط 4229 نقطة ، والمنتخب البولندي في المركز الثالث بمجموع نقاط 4169 نقطة.