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الأحد 16 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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إنفلونزا الطيور تُصيب البشر.. مخاوف جديدة

أنفلونزا الطيور
أنفلونزا الطيور

تسببت الفاشيات الحالية لأنفلونزا الطيور في حدوث دمار لمجموعات من الحيوانات، بما في ذلك الدواجن والطيور البرية وبعض الثدييات، كما أضرت الفاشيات بسبل عيش المزارعين وتجارة الأغذية، حسبما قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها.

وتأثير تلك الفاشيات الواسع النطاق على الحيوانات، فإنها تشكل مخاطر مستمرة مُحدقة بالبشر، وتعمل المنظمات العالمية بالتنسيق معًا، لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الحيوانات وحماية الناس، من بين هذه المنظمات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.

تنتشر فيروسات أنفلونزا الطيور عادة بين الطيور، ولكن العدد المتزايد من حالات اكتشاف أنفلونزا الطيور (H5N1) بين الثدييات - وهي الأقرب من الناحية البيولوجية إلى البشر منها إلى الطيور - يثير المخاوف إزاء قدرة الفيروس على التكيُّف لإصابة البشر بالعدوى بسهولة أكبر. 

نشر عالم فيروسات شهير بيانًا تفصيليًا عبر حسابه الرسمي بمنصة التغريدات المُصغرة "تويتر"، حول نتائج البحث الذي أجراه مع زملائه، وأظهر التقييم أن الطعام هو أحد الطرق المحتملة لانتقال العامل الممرض، مضيفًا أن زملاؤه طلبوا من أصحاب القطط المصابة إرسال عينات من اللحوم التي أطعموها لحيواناتهم الأليفة.

وقال عالم الفيروسات: "أظهر التحليل أن إحدى العينات الخمس احتوت على الفيروس"، مشيرًا إلى أن عدة عوامل أخرى دفعته إلى الاعتقاد بأن اللحوم النيئة قد تكون مصدر تفشي المرض، كما اكتشف حقيقة أن الفيروس قد ظهر في كل من القطط الداخلية والخارجية (البيتية والشاردة) في مناطق مختلفة من البلاد، مع عدم وجود أي علامة على انتقال العدوى من القطط إلى القطط.

ومع ذلك، شدد عالم الفيروسات على أن فريقه ليس لديه دليل قاطع يدعم نظريته وأن اللحوم ربما تكون "ملوثة من قبل أصحابها، مع تطور الفيروس في جسم القط".

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