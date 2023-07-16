ميرنا هشام بطلة التريند الزائف.. نجمة أراب أيدول تدفن قصة موتها بظهور مثير للجدل (شاهد)

خرجت الفنانة الشابة ميرنا هشام عن صمتها لترد على الأنباء المتداولة التي تزعم محاولتها الانتحار خلال الساعات الأخيرة، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيس بوك"، أرفقته بتعليق: "حسبي الله ونعم الوكيل".

ميرنا هشام تطمئن الجمهور عليها بعد شائعات محاولتها الإنتحار

طمأنت ميرنا هشام الجمهور على حالتها الصحية، نافية محاولتها الإنتحار أو تفكيرها في الأمر في أي وقت سابق، على الرغم من مرورها بالفعل بأزمة نفسية، حيث قالت وهي تبدو على ملامحها علامات التعب والإكتئاب الشديد: "مساء الخير عايزة أطمنكم عليا، وأقول إني كويسة، محاولتش أنتحر، أي حد عارفني عمره ما يتخيل إني ممكن أعمل حاجة زي كده".

ميرنا هشام

وأضافت ميرنا هشام: "كل الحكاية إني تعبانة شوية بس مش لدرجة إني أنتحر، بقيت أحسن، ومختفية بقالي فترة لأني تعبانة نفسيا، وده أثر عليا جسديًا زي أي حد ممكن يحصله حاجة زي كده".

ميرنا هشام

ميرنا هشام تطلب من الجمهور الدعاء لها بتخطي أزمتها النفسية

وطالبت ميرنا هشام جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها أن تتحسن حالتها النفسية والصحية قائلة: "ادعولي ابقى كويسة، أي حد ممكن يمر بفترة زي كده في حياته بس هتعدي، هبقى كويسة أنا متعودة على كده معرفش الموضوع كبر كده إزاي .. ادعولي وآسفة لكل حد كلمني لأني قافلة موبايلي، مش قادرة أرد على حد وأوعدكم هبقى كويسة".

ميرنا هشام

وبدورها، كشفت والدة ميرنا هشام تطورات حالتها النفسية بعد أنباء محاولة انتحارها، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبةك"، قائلة: "ادعوا لميرنا هي تعبانة شوية ادعوا لها بالشفاء".

والدة ميرنا هشام على فيسبوك

انتحار ميرنا هشام حديث الجمهور

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنباء عدة خلال الساعات الأخيرة الماضية تزعم انتحار ميرنا هشام نجمة برنامج المسابقات والمواهب "أراب أيدول"، وذلك بعد اختفائها مؤخرًا بشكل مفاجيء لفترة طويلة، مما أثار قلق جمهورها ومعجبيها متسائلين عن حقيقة الأمر.

ميرنا هشام ووالدتها

جاءت شائعات انتحار ميرنا هشام بعد آخر مقطع فيديو ظهرت من خلاله عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" حيث قالت: "مخيفة أوي سرعة الأيام، فجأة تلاقي نفسك كبرت، وانت لسه معملتش أي حاجه في حياتك، عمرك بيجري من غير ما تحس بيه، وبتكبر وانت لسه واقف مكانك".

ميرنا هشام

سر شائعة انتحار ميرنا هشام

كما أثارت السيدة عزة موسى والدة ميرنا هشام موجة جدل واسعة، حول حقيقة محاولة ابنتها الإنتحار، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر "فيس بوك": "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب"، مما أفزع جمهورها ودفعهم للسؤال والإطمئنان على حالتها الصحية والنفسية من خلال كتابة العديد من المنشورات.

وتضمنت تعليقات أصدقائها ومتابعيها: "ميرنا مختفية ياجماعة إدعولها ترجع لأهلها .. حد عنده أي معلومات هي انتحرت ليه وهي عايشة ولا بعد الشر عنها .. والله زعلت اوي عليها ربنا يلطف بيها دي بنوتة جميلة خالص .. الخبر نزل عليا زي الصاعقة ليه كده يا ميرنا فين الأمل والتفاؤل إيه اللي وصلك لكده؟ مفيش حاجة تستاهل صدقيني .. أوعي تيأسي من رحمة الله".

من هي ميرنا هشام

جدير بالذكر أن أول ظهور للمطربة الشابة ميرنا هشام كان من خلال اشتراكها ببرنامج اكتشاف المواهب "أراب أيدو"ل عام 2013، في حين أنها تعاونت مؤخرًا مع الفنان هيثم شاكر، من خلال تقديم ديو غنائي بعنوان "شفت".