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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مانشستر سيتي يتغني بـ محرز وغموض حول مستقبل الجزائري

رياض محرز
رياض محرز

ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، حول مستقبل الجزائري رياض محرزمع مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة، على الرغم من المستويات الكبيرة التي قدمها اللاعب مع الفريق الإنجليزي خلال الموسم المنصرم.

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وكان محرز قد نجح في تحقيق الثلاثية التاريخية مع السيتزين، حيث توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية سعودية أن محرز يقترب بقوة من الانتقال لـ أهلي جدة خلال الفترة المقبلة، بعد المفاوضات القوية التي حدثت بين الطرفين خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت أن أهلي جدة يرغب في الحصول على توقيع الدولي الجزائري من أجل دخول الموسم الجديد بقوة، بعدما نجح في الصعود لدوري المحترفين خلال الموسم الحالي.

في نفس السياق، أثار مانشستر سيتي الجدل حول مستقبل رياض محرز مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب السيتي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فقال:"ساحر العرب لدينا".

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