الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة آرسنال المسافرة إلى أمريكا..النني على رأسها

النني
النني

كشف ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال قائمة الجانرز المسافرة الولايات المتحدة الأمريكية لخوض جولة صيفية استعداداً للموسم الجديد قبل انطلاق البريميرليج، وشهدت تواجد الدولي محمد النني بها.

وكان آرسنال حصد لقب وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، في الموسم الماضي، بعدما توج مانشستر سيتي باللقب رغم سيطرة الجانرز على الصدارة معظم فترات الموسم لكنه فشل في الحفاظ عليه.
 

قائمة أرسنال: 


آرون رامسديل، ويليام ساليبا، كيران تيرني، بن وايت، جابرييل ماجالهايس، بوكايو ساكا، مارتن أوديجارد ، جابرييل، جيسوس، جابرييل مارتينيلي ، جوريين تيمبر، أليكس رونارسون، إدي نكيتياه، جاكوب كيويور، روب هولدينج،  تيكهيرو تومياسو، لياندرو تروسارد، فابيو فييرا، محمد النني، فولارين بالوجون، ماركينيوس، كاي هافرتز، كارل هاين، أوستون ترستي، أولكسندر زينتشينكو، ديكلان رايس، أماريو كوزير دوبري.
أرسنال أنهى الموسم الماضي فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف مانشستر سيتي، بعدما قدم موسماً رائعاً فى البريميرليج عاد به إلى منافسات دوري أبطال أوروبا.
وشهدت تدريبات آرسنال، ظهور محمد النني بحالة فنية وبدنية رائعة تحت قيادة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق.
وسافر الدولى المصرى محمد الننى لاعب وسط نادى أرسنال، رفقة بعثة المدفعجية، إلى ألمانيا استعدادًا للموسم الجديد بعد تعافيه من الإصابة التى غاب على إثرها لفترة طويلة فى الموسم الماضى.
 

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