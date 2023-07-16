‎الفنان نواب حسين البلوشي يكشف عن دوره في «بعد الشر» عمل درامي يتناول قضايا الشباب في المجتمع

‎في خطوة جديدة من نوعها، يشارك الفنان نواب حسين البلوشي في بطولة مسرحية "بعد الشر"، وهو عمل درامي اجتماعي يتناول قضايا ومشاكل الشباب في المجتمعات العربية.

‎يؤدي الفنان نواب حسين دور "احمد"، شاب يعمل في مستشفى، ويتعرض لمواقف مختلفة مع زملائه والمرضى، ويرتبط بعلاقة عاطفية مع ممرضة تدعى "سلمي"



‎أعرب البلوشي عن سعادته بالمشاركة في هذا المسلسل، وأنه وجد تفاعلاً كبيراً من الجمهور العربي، ويحب التنوع في أدواره والتحدي في التمثيل.

‎وأشاد الفنان الشاب ، بالتجربة التي عاشها في "طريق شعاع"، وقال إنه تعامل مع فريق عمل محترف ومتمكن، وإنه تعلم الكثير من زملائه الخليجيين، وإنه يتطلع لتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي ذوق المشاهدين.