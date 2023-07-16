الأهلي يتعادل مع المقاولون العرب في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب والأهلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الرابعة والثلاثون من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

تفاصيل الشوط الأول بين المقاولون العرب والأهلي

بدأ المارد الأحمر المباراة بضغط قوي على دفاع الذئاب، لكن لاعبي المقاولون العرب لجؤا إلى الدفاع المنظم القوي والاعتماد على الهجمات المرتدة المعاكسة.

ونجح الأهلي في الاستفادة من الضغط القوي بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 17 عن طريق الدولي المالي أليو ديانج، بعدما استفاد من تمريرة كوكا القطرية، والتي جعلته منفردًا كاملًا بالمرمى.

بينما سجل جوزيف أوشايا هدف التعادل في الدقيقة 24 من عمر الشوط، بعدما نجح في التواجد في مكان مميز داخل منظقة الجزاء.

وألغى حكم المباراة هدف لمهاجم الأهلي محمد شريف مع نهاية الشوط بسبب وقوع اللاعب في التسلل.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد فخري ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس.

الوسط: أليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوي كريستو.

خط الهجوم: محمد شريف.

بينما جلس على مقاعد البدلاء كل من:

علي لطفي وحسين الشحات ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو وأحمد قندوسي ورأفت خليل ومحمد أشرف ومحمد زعلوك.

وكان الأهلي قد توج بالبطولة بشكل رسمي، حيث يحتل صدارة المسابقة برصيد 78 نقطة، فيما يأتي المقاولون العرب في المركز السابع بـ 44 نقطة.