ندوة عن"الزيادة السكانية" بمركز شباب المنيا

تابعت إدارة الشباب والرياضة بالمنيا، تنفيذ مركز شباب دماريس اليوم الأحد 16 يوليو، ندوة ثقافية وتوعوية عن مشكلة الزيادة السكانية، والمدرجة بخطة أنشطة المركز لشهر يوليو 2023، وذلك بمشاركة عدد من طلائع وجوالات المركز، وأشرف على النشاط محمد هادي، حواضر الندوة المعلم التربوى أحمد ناجى مسلم، والذي أسهب فى الحديث عن الزيادة السكانية وآثارها في المجتمع.

أكد أن الزيادة السكانية المتلاحقة تأكل الأخضر واليابس، وهو ما يتطلب ضرورة الحد منها ومواجهتها، وعرض المحاضر، أنماط من التأثيرات السلبية التي يسببها التزايد الكبير في عدد السكان، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتى تقف عائقاً في تنمية المجتمع وازدهاره، وذلك بسبب تأثيرها على إمكانية زيادة دخل الفرد، والذي يقلل من نسب الادخار المرغوب به لغرض الاستثمار.

ويؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في نفقات تقديم الخدمات الأساسية للأفراد، في قطاعات الصحة والتعليم والمواصلات وغيرها، وهو الأمر الذي يعدّ استنزافاً لموارد الدولة وحائلاً بينها وبين التقدّم المجتمعي، بالإضافة إلى ما يسببه هذا التضخم من نقص في فرص العمل، والبطالة المسببة للعديد من الآفات.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، وإشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب، وأحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ علاء الدين علي عبدالعظيم مدير إدارة الشباب والرياضة بالمنيا.