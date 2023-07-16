ماجواير بعد سحب شارة قيادة مانشستر يونايتد: "لحظة صعبة"

قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، سحب شارة القيادة من لاعبه هاري ماجواير بشكل رسمي قبل بداية الموسم الجديد.

يستعد الشياطين الحُمر لإعلان قائده الجديد في الأيام القليلة المقبلة بعد سحبها من ماجواير.



رسالة ماجواير:



كتب هاري ماجواير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه بعد مناقشات مع المدرب إريك تين هاج أخطرني بتغيير قائد الشياطين الحُمر، مع إعلامي بأسباب ذلك القرار، لدي خيبة أمل بشكل كبير شخصيًّا، لكني سأستمر في تقديم كل ما لدي في كل مرة أرتدي فيها قميص النادي الإنجليزي.



تابع لاعب مانشستر يونايتد، أن رغب في تقديم الشكر للجماهير، على دعمهم له الرائع في فترة قيادته للشياطين الحُمر.



واصل ماجواير أنه منذ قدومه إلى هنا قبل 3 سنوات ونصف إن شرفًا كبيرًا بالنسبة لي أن أقود مانشستر يونايتد، شارة قيادة الفريق، كانت واحدة من اللحظات الأكثر فخرًا بالنسبة لي في مسيرتي حتى الآن، فعلت كل ما في وسعي لمساعدة يونايتد على النجاح داخل وخارج الملعب.



تابع أن سيكون ممتن دائمًا، مُمتنًّا لـ" أولي جونار سولشاير" لمنحي هذه المسئولية [شارة القيادة] وكل من سيتولى قيادة الفريق سيحصل على دعمي الكامل.