البحر الأحمر تتابع موقف لجنة التنازلات بالغردقة

عقداليوم الأحد، اللواء محمد البندارى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، ومحمد ندا المستشار القانوني للمحافظة، بحضور كمال سليمان السكرتير العام المساعد للمحافظة، اجتماعًا مطولًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة آخر مستجدات العمل بلجنة التنازلات بمدينة الغردقة، وللبت في الطلبات المقدمة بشأن التنازلات التي تم مراجعتها بمعرفة اللجان الفنية المشكلة بقرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

ناقش اللواء محمد بنداري السكرتير العام، عددًا من الطلبات المقدمة من مواطني المحافظة للجنة، والتي تعمل بدورها في هذا الملف، مجددًا علي سرعة الانتهاء من الفحص للعقود وتوفيق الأوضاع لما في صالح المواطن.

وفى السياق ذاته، أكد المستشار القانوني، ضرورة فحص كل حالة على حدة، مع التأكد من عدم التعدى على مساحات أو زوائد لقطعة الأرض بخلاف المساحة الواردة بالتعاقد، مع مراعاة الالتزام والاتفاق علي وضع مقترحات وضوابط لعمل نموذج محدد لزوائد التنظيم والإضافات التي تخص الأراضي بجميع مدن المحافظة وليس مدينة الغردقة فقط.

أكد سكرتير عام المحافظة، أن اللجنة المنعقدة ناقشت عددًا من طلبات التنازلات بمدينة الغردقة التي تم فحصها في ضوء الضوابط واستكمال المرافق، بالإضافة إلي عددٍ من طلبات تحويل أراضي حق الانتفاع الي تمليك مع مراعاة عدم تعارض هذه الأراضي مع خط التنظيم بالمدينة وعدم وجود تعارض مستقبلي مع تطوير المدينة، على أن يتم تسعيرها وفقًا لتوقيت تقديم طلب التحويل، مع كتابة إقرار سداد رسوم التنازل.



حضر الاجتماع حشمت عبدالله مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة والمهندس شاذلي أمين مدير عام التخطيط العمراني، والمهندس خلف حامد مدير عام إدارة الأملاك بالمحافظة، وعدد من مسئولي الإدارات الهندسية و التخطيط بالمحافظة.

الاجتماع